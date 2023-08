Ennél rosszabb hírt nem is kaphattak volna a horrorrajongók

Ha túlélő horrorjátékról van szó, akkor a legtöbbeknek, főleg a fiatalabb gamereknek nem véletlenül jut eszébe az Amnesia. A Frictional Games által kitalált franchise 2010-ben jelentkezett az első részével, a The Dark Descenttel, melyben belső nézetes módban bújhattunk egy Daniel nevű ürge bőrébe, aki a Brennenburg kastély rejtélyeit térképezte fel, miközben igyekezett mindenféle veszélyt elkerülni, és a fejtörőket megoldva a saját fejét sem elveszíteni.

Az Amnesia: The Dark Descent sajátossága az volt, hogy az életcsíkunk mellett oda kellett figyelni arra, hogy a főhős mennyire fél éppen a sötétben, azaz kordában kellett tartanunk a Danielen el-eluralkodó őrületet. Az a húzás, hogy a játék teljes egészében kiszolgáltatottá tett bennünket, hiszen legfeljebb elmenekülni vagy elbújni tudtunk a szörnyetegek elől, nagyot szólt. Az Amnesiához hasonlóan az ugyancsak kultikussá vált Outlast című játékot is hasonló alapokra fektette 2013-ban a Red Barrels csapata, csak éppen abban az alkotásban egy kamerát a kezünkben tartva bolyongtunk a sötétben.

Bár a Frictional Gamesnek ott volt korábban a Penumbra-játékszéria is, az Amnesiával robbantak be köztudatba, köszönhetően annak, hogy olyan videósok, mint a Youtube-on milliós nézettségeket generáló PewDiePie végigjátszások formájában ajánlották azt a közönségüknek. Az Amnesia egy egészen gyakran folytatódó horror franchise lett, a 2013-as A Machine for Pigs után jött még 2020-ban a Rebirth, és idén adták ki az első világháborúba kalauzoló The Bunkert. Mindemellett pedig a Frictional Games csapata egy olyan gyöngyszemet tető alá hozott, mint a Soma, mely bizonyos körökben kultstátuszba került.

A játékkészítők most, minden sikerük és elismerésük ellenére megdöbbentő döntést hoztak. A Frictional Games a jövőben igyekszik eltávolodni a horror zsánerétől.

„A Frictionalnél a holisztikus játékkészítésre esküszünk. Ennek nagy szerepe van abban, ahogy a játékaink kinéznek, és amilyen érzés velük játszani. Bár az összes játékunk, amit eddig kiadtunk a kezeink közül horror volt, leginkább azt látjuk a közösnek bennük, hogy nagy fokú beleélést tesznek lehetővé. A horror erre egy jó zsáner, mert az érzelmek központi szerepet játszanak. A játékaink ebben kiemelkedőek. Az elkövetkező projektjeink azonban várhatóan visszavesznek az ijesztgetésből, és a gamerek másfajta érzelmeire igyekszünk majd hatni. Bízom benne, hogy ezek az alkotások is tükrözni fogják azt az élményt, amit például az Amnesiával közvetítettünk” – nyilatkozta a Frictional Games kreatív direktora az Eurogamernek.

A hír lesújtó, legfőképp azoknak, akik a horrorért és a videójátékokért is rajonganak. Egyedül azzal tudjuk vigasztalni magunkat, hogy legalább az Amnesia: The Bunker kiváló lett, az egyik legjobb túlélős horrorjáték az elmúlt években, amit már PlayStation és Xbox konzolokon, valamint PC-n is lehet nyüstölni.