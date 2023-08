Erre a Walking Dead-bejelentésre nem számítottunk

Azok után, hogy a Walking Dead elstartolt az első évadával 2010-ben az AMC-n, nem sokat kellett rá várni, hogy az eredetileg Robert Kirkman által képregényként megálmodott zombis-posztapokaliptikus világ videójátékos adaptációt is kapjon. Az első ilyen interaktív feldolgozás szinte páratlan lett, ezt a Telltale-nek köszönhettük, akik a Lee Everett főszereplésével készített történetet epizodikusan jelentették meg. Mivel az első Walking Dead-játék sikert aratott, a még gyerek Clementine köré írva további évadokat, sőt még egy Michonne-ra összpontosító spin-offot is kapott.

A Telltale-féle játékok mellett kaptunk még olyan Walking Dead-játékokat, mint a 2013-as Survival Instinct, a 2018-as Overkill's The Walking Dead, a 2020-as Onslaught vagy éppen a Saints & Sinners, de ezek egytől egyig rémesen felejthetőek lettek.

Amire mindig is vágytunk volna, hogy a videójáték-ipar igenis legyen annyira tökös, hogy merje a karmait beleereszteni az AMC-s tévésorozatba, és Rick Grimesék főszereplésével hozzanak egy olyan játékot, ami az első pár évadon alapszik. Nem számítottunk rá, hogy éppen 2023-ban, jóval a Walking Dead-anyasorozat befejezése után jelentenek be egy ilyen címet. Kicsit vérzik is a szívünk, hogy nem pár évvel ezelőtt tették meg, mert 2015 táján a fél karunkat odaadtuk volna, ha kedvenc seriffünk kalapját magunkra ölthetjük.

A frissen bejelentett The Walking Dead: Destinies az AMC-sorozatot veszi alapul, egészen pontosan az első négy évadot élhetjük át benne újra. A játék külső nézetes lesz, történetalapú és akcióorientált, a pláne pedig az benne, hogy „mi lett volna, ha?” jelleggel készül.

Azaz a Walking Dead-tévésorozat nagy fordulópontjait elérve akár egészen más döntéseket is hozhatunk, mint a főszereplők tették, és komolyan átírhatjuk a cselekményt.

A játék, bár a grafikája az első előzetese alapján elég szedett-vedett, PC mellett PlayStation, Xbox és Nintendo Switch konzolokra érkezik. Merjük remélni, hogy foltozgatják még a megjelenésig, mert ránézésre kicsit tényleg olyan, mintha egy hat-nyolc éves cím lenne.

Egy dolog biztos, a Destinies sztoriját Rick Grimesot irányítva kezdjük, és ahogy elérjük az olyan kultikus helyszíneket, mint Atlanta szíve, a Greene farm, a börtön és Woodbury, alakíthatjuk a sztori vonalát úgy, ahogy kedvünk tartja. Tőlünk függ majd tehát, hogy ki az, aki él, és ki hal meg esetleg a sorozathoz képest idő előtt.

A játékmenetet tekintve izgalmasnak ígérkezik, hogy a felsorakoztatott karakterek, mint Michonne, Daryl, Shane, Carol és a többiek mind egyedi képességekkel rendelkeznek majd, emellett szükség lesz a rendelkezésünkre álló cuccok okos beosztására is. Szóval a The Walking Dead: Destinies várhatóan túlélőjelleget ölt, ahogy az ebbe a zsánerbe tartozó alkotásoknak illik is egyébként.

A Walking Dead-univerzum a tévében még mocorog, bár messze van a fénykorától, a Fear The Walking Dead épp az utolsó, nyolcadik évadát tapossa, jött ezenkívül egy Maggie és Negan karakterére fókuszáló, Dead City alcímű spin-off is, valamint úton van Daryl Dixon saját tévészériája is.