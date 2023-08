Igazi szörnyeteget villantott az Alienware

Augusztus 27-én vasárnap hivatalosan is véget ért a 2023-as Gamescom, mely szokásához híven ezúttal sem csak a játékokról szólt – a hardvergyártók is nagy örömmel mutatták be új fejlesztéseiket.

Az egyik ilyen a Sony volt, akik új PlayStation-játékok helyett három új készülékkel vonultak ki az expóra. Mint arról az Index is beszámolt, a japán vállalat itt mutatta be legújabb konzolját, a PlayStation Portalt, amely önmagában semmire sem jó, a nyolchüvelykes kijelzőre csak egy már meglévő és üzemelő PlayStation 5 képét tudjuk streamelni wifin keresztül a RemotePlay-nek köszönhetően.

Itt debütált továbbá a Pulse Elit és a Pulse Explore, a vállalat új, direkt PlayStationhöz tervezett fej- és fülhallgatói, melyek egyaránt veszteségmentes hangzást kínálnak vezeték nélkül, mesterséges intelligencia által támogatott zajszűréssel és olyan mikrofonokkal, amelyek kristálytisztán adják vissza a viselő hangját. Szerencsére azonban más gyártók is jelen voltak.

Idetartozik például a Dell tulajdona alatt álló Alienware is, amely játékosoknak szánt portfóliójába egy igazi világszenzációt is becsempészett.

500 lett, maradhat?

Az Alienware AW2524HF nagy érdekessége, hogy IPS-panel használata mellett világelsőként 500 hertzes képfrissítésre képes, tehát másodpercenként 500 képkockát képes megjeleníteni. Összehasonlításképp egy mozifilm 24 képkocka/másodperc sebességgel fut, míg a videójátékos világban a legtöbben a 60 képkocka/másodperces határt tartják a minimumnak.

Fotó: Alienware / Dell

Az elképesztő képfrissítést persze nem lehet csak úgy elérni. Amennyiben a monitort HDMI 2.1-gyel használjuk, maximum „csak” 255 hertzre számíthatunk, DisplayPort 1.4-gyel azonban már elérhető egy jóval magasabb, 480 hertzes képfrissítés is. Ahhoz, hogy elérjük az 500-as álomhatárt, a készülék beállításaiban kell ügyeskedni és engedélyezni a túlhajtást.

Nem váltja meg a világot

Az extrém frissítési sebességtől eltekintve egyébként egy aránylag visszafogott termékről van szó.

Az AW2524HF egy 24,5 hüvelykes, 1920×1080 képpontos felbontással rendelkező panelt kapott, amely 0,5 milliszekundumos válaszidővel rendelkezik. Mindezek mellett a monitor támogatja a HDR10 szabványt és az AMD FreeSync Premiumot, valamint képes megjeleníti az sRGB-színtér 99 százalékát.

A csúcskategóriás monitor elsőként az Egyesült Államokban kerül piacra, 2023. szeptember 12-től 650 dollárért, tehát átszámítva nettó 230 ezer jó magyar forintért lesz megrendelhető a Dell webshopján keresztül.