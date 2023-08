Ősszel tönkremegyünk anyagilag, olyan sok új videójáték jön

A videójátékozás sosem volt egy olcsó hobbi, de most az egyszeri gamereknek dupla olyan alapossággal kell átgondolniuk, hogy milyen új címre költenek, hiszen a vadonatúj tripla A-s alkotások lassan a 30 ezer forintos árhoz közelítenek a korábban megszokott 20 helyett. Ezek ráadásul a Standard-kiadások, ha valakinek Deluxe-ra és az azzal járó exkluzív cuccokra fáj a foga, még mélyebben bele kell nyúlnia a pénztárcájába.

A játékfejlesztők az elmúlt hónapokban sűrűn megvicceltek bennünket olyan felhype-olt, mégis rettenetesen sikerült újdonságokkal, mint a Forspoken, az Atomic Heart, a Wo Long: Fallen Dynasty vagy éppen a Redfall és a The Lord of the Rings: Gollum. Gyöngyszemeknek se voltunk azért híján, a Hogwarts Legacy egy kiváló Harry Potter-előzményjáték lett, és hasonlóképp letettük a hajunkat a Resident Evil 4 Remake-től, a Star Wars Jedi: Survivortől, a Diablo IV-től, és az Oxenfree 2-től is.

Közel sincs ám vége az évnek. Sőt, a legnagyobb dömpingre ősszel kell számítani, amikor annyi új videójáték érkezik, hogy tönkremegyünk anyagilag. Ebből az apropóból összeszedtünk hét olyan címet, amelyekért akkor is érdemes lesz virítani azt a bizonyos zöldhasút, ha utána hetekig száraz kenyéren kell majd élnünk.

Starfield

Platform: PC, Xbox Series X/S

Megjelenés: szeptember 6.

Egy jó buli, amiből a PlayStation-tulajok kimaradnak? Nagyon úgy néz ki, hiszen a Bethesda újdonsága Microsoft-exkluzív lesz, és egyelőre annyit lehet tudni róla, hogy amellett, hogy egyfajta hibrid lesz, hiszen FPS-nézet mellett külső nézetből is irányíthatjuk benne a karakterünket, több mint ezer procedurálisan generált, felfedezhető bolygó vár bennünket, köztük kitalált és a valóságban létező planétákkal. A rosszindulatúak szerint egy realisztikusabb No Man's Sky-ról van szó, amit erősen megkérdőjelezünk, már a céltalanságát illetően. Az tuti, hogy a Starfield az év legjobban várt sci-fije, ha csalódás lesz, ha nem.

Baldur's Gate 3

Platform: PlayStation 5

Megjelenés: szeptember 6.

Az RPG, amelytől összerezzentek a játékfejlesztők, mondván, olyan jó lett, hogy a Larian Studios alkotása lehet innentől az új mérce a videójátékiparban. A Dungeons & Dragons nevű társasjátékon alapuló fantasy 2020 októbere óta volt elérhető early accessben Windowsra, MacOS-re és Google Stadiára, ez idő alatt a visszajelzésekből okulva rakták össze ezt a kritikusok által is zseniálisnak kikiáltott, immerzív játékmenettel, remek karakterekkel és csavaros történetekkel felvértezett videójátékot. A Baldur's Gate 3-ba ősszel már a PS5-tulajdonosok is beleáshatják magukat, a PC-játékosok eggyel szerencsésebbek, mert ők augusztus 3-a óta élvezhetik a sárkányokkal megbolondított csodavilágot.

Mortal Kombat 1

Platform: PC, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S

Megjelenés: szeptember 19.

Még korántsem volt biztos a dolog, de a jól értesült szivárogtatók teljes vállszélességgel hangoztatták, hogy a Mortal Kombat 11 után jön a NetherRealm Studios méltán elismert verekedős franchise-ának második rebootja. Az új rész a hangzatos Mortal Kombat 1 címet kapta, amely duplán aláhúzza, hogy itt tényleg újraindul az univerzum és a világok közötti harc. A játék valami elképesztően erőszakosnak, és minden eddiginél filmszerűbbnek néz ki az előzetesei alapján. Igazi blockbusterről van szó, amelybe csak hab a tortán, hogy olyan DLC-karakterek érkezése várható, mint Omni-Man, Peacemaker és Homelander. Vérpatakokból ezúttal se lesz hiány.

EA Sports FC 24

Platform: PC, PlayStation 4 és 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Megjelenés: szeptember 29.

Azok után, hogy a FIFA és az Electronic Arts felbontották az ősrégi és gyümölcsöző együttműködésüket, mindkét fél részéről hangzatos kijelentések csendültek fel azzal kapcsolatban, hogy pontosan mit hozhat a jövő. A FIFA ott tart, hogy a játéksorozata épkézláb fejlesztőcég nélkül maradt és a sorsa bizonytalanná vált, míg az EA fogta az eddig FIFA néven ismert játékot, más cédulát aggatott rá, és EA Sports FC-ként folytatja, amit megszoktunk tőlük. Remélhetőleg most tényleg érezhető újítások lesznek az ex-FIFA-ban... Nekünk, magyaroknak mindenképp muris lesz vele játszani, mert most már igazolgatás nélkül, alapjáraton ott lesz Szoboszlai Dominik a Liverpoolban, aki a PL-csapatban hétről-hétre nagyszerű teljesítményt mutat.

Assassin's Creed Mirage

Platform: PC, PlayStation 4 és 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Megjelenés: október 5.

A nagy esélye az Ubisoftnak a megváltásra? A játékosok által sűrűn köpködött kiadó azok után, hogy az orvgyilkosos játéksorozatot elvitte RPG-irányba, olyan grandiózus és nyílt világú címekkel, mint az Origins, az Odyssey és a Valhalla, most visszavesznek és odakanyarodnak, ahonnan elindultak. Mégpedig az Altair és Ezio-féle kalandokhoz. Az Assassin's Creed Mirage visszatérés lesz a gyökerekhez és egy, a 9. század Bagdadjában játszódó történet, a középpontban a korábbról ismert Basim Ibn Ishaq-kal, aki utcai tolvajból válik a testvériség tagjává, felvéve a harcot az álnok templomosokkal, akik a várost sanyargatják. Szövevényes sztori, kihívást jelentő lopakodás, sokkal kisebb területen való akciózás – ezek a Mirage jelmondatai, és nekünk, akik már a történelmi-sci-fi franchise kezdeteinél ott voltak, mind nagyszerűen hangzanak. Elég volt a Valhalla-féle ormótlan és túl hosszú játékokból, az AC-nek itt az ideje, hogy a jól bevált régi ösvényre lépjen.

Marvel's Spider-Man 2

Platform: PlayStation 5

Megjelenés: október 20.

Peter Parker és Miles Morales végre együtt nyomják a szuperhősködést a Marvel's Spider-Man 2-ben, amelyben szükség is lesz mindkét Pókember minden tudására, elvégre olyan szupergonoszok kezdik majd terrorizálni New York városát, mint Kraven, a vadász és Venom. Utóbbi egyébként ronda szimbióta karmait beleereszti Peter Parkerbe, így a Sam Raimi-féle Pókember 3-hoz hasonlóan kedvenc hálószövőnk kénytelen lesz megbirkózni legsötétebb oldalával. Nagyon adja magát a Pókemberek csatája, de ez persze még a jövő muzsikája. Nem is akarunk találgatni, mert az Insomniac a 2018-as első részt is zseniálisan összerakta, és biztosnak tűnik, hogy a Marvel's Spider-Man új része megint Game of the Year esélyes lesz.

Alan Wake 2

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Megjelenés: október 27.

Tizenhárom hosszú éve jelent meg az Alan Wake első része, amely 2021-ben kapott remastered verziót PlayStation 4-re és 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re, és PC-re... és ez a semmiből jött fejlemény mindenkit arra engedett következtetni, hogy úton lehet a folytatás. Nem hiába várták az ember sok-sok éve tűkön ülve a sötét hangulatú író kalandjainak újabb fejezetét, a Stephen King regényeire és a Twin Peaksre hajazó Alan Wake egy zseniális horrortörténet lett, amelyet a saját bőrünkön tapasztalhattunk meg, ahogy a zseblámpával és pisztollyal felvértezett művész a saját démonaival küzdött, hogy visszaszerezze feleségét. Az Alan Wake 2 megint formabontónak ígérkezik, az első rész ugyebár televíziósorozatos, epizodikus formátumban készült, míg az októberben érkező játék ehhez képest két protagonistát is hoz nekünk, az író mellett egy zöldfülű FBI-ügynököt. Na, és azt se felejtsük el, hogy visszatér az Alan Wake 2-ben a régi idők nagy videójátékos mániája, azaz az élőszereplős átvezetőjelenetek használata.