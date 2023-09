Hatalmasat drágult itthon a PlayStation Plus

Brutális, bizonyos esetekben akár ötvenszázalékos áremelést eszközölt a Sony a tavaly átalakított PlayStation Plus előfizetések terén. Akár Essential, akár Extra, akár Prémium előfizetése volt, a következő hónaptól mindenképp rosszul fog járni.

Néhány napja már tudni lehetett, hogy a japán Sony emelni fog előfizetéses szolgáltatásainak árán, most pedig megérkeztek a pontos magyarországi számok is, melyek után egyáltalán nem csoda, ha elfehéredik – a vállalat ugyanis egyáltalán nem fogta vissza magát, 20–50 százalékos drágulással kell számolni.

A jelenlegi PlayStation Plus Essential 1 hónapos csomagod előfizetési díja hamarosan HUF 3200 lesz. Ez az ármódosítás lehetővé teszi számunkra, hogy továbbra is kiváló minőségű játékokat és előnyöket kínáljunk a PlayStation Plus előfizetési szolgáltatás keretein belül