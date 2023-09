Már a játékfejlesztőknél lehet a PlayStation 5 Pro

Ugyan a nemrégiben leleplezett PlayStation Portal még meg sem jelent, a pletykák már most a következő generációról szólnak – pontosabban a PlayStation 5 Próról.

Csak úgy repül az idő, idén novemberben ugyanis már harmadik éve lesz, hogy a Sony és a Microsoft piacra dobták a jelenlegi konzolgeneráció aktuális képviselőit, a PlayStation 5-öt és az Xbox Series X/S-t. A konzolok minden korábbinál nagyobb teljesítményt, 4K-felbontást és 60 képkocka/másodperces képfrissítést ígértek, sőt még a 8K-t is belengették – hamar kiderült azonban, hogy ez nem feltétlenül lett igaz.

Jelenleg ugyanis szinte nincs is olyan prémiumkategóriás játék, amely natív 4K-felbontás mellett 60 fps-sel futna a konzolokon – a napokban megjelenő Microsoft-exkluzív Starfield is csak 4K/30 fps felállással döcög a redmondi vállalat 200 ezres konzolján. Ennek okán nem is olyan meglepő, hogy már mindkét cégnél készülőben van egy még erősebb konzol, ami az előrejelzések szerint már tényleg képes lesz 4K-felbontás mellett 60 képkocka/másodperccel futtatni a játékokat.

Már a fejlesztőknél lehet a PS5 Pro

A legfrissebb pletykák szerint a japán Sony például már olyannyira dolgozik az új PlayStationön, hogy annak egy korai verzióját már ki is küldték a játékfejlesztőknek – írja a Notebookcheck egy reddites szivárogtatás alapján. A jelenlegi információk szerint két új PlayStationre számíthatunk a következő egy-másfél évben:

egy PlayStation 5 Slimre, ami teljesítmény tekintetében megegyezne a jelenlegi konzollal, csupán egy új, vékonyabb és könnyebb külsőt kapna;

illetve egy PlayStation 5 Próra, amit belső körökben már most a világ legerősebb konzoljaként emlegetnek.

Vélhetően mindkét gép 2024 második felében, az ünnepi időszak környékén debütál, hogy a karácsonyfa alá a legtöbb szülő már becsúsztathassa a konzolt – ez azonban még nem minden. Az Im A Hero Too nevezetú reddites szivárogtató szerint könnyen megeshet, hogy a PS5 Pro minden idők egyik legjobban várt játékával egyszerre – illetve egy csomagban – debütál.

Természetesen a Rockstar legendás alkotásáról, a GTA VI-ról van szó, amiről az elmúlt években már számos információ kiszivárgott, sőt mi több, konkrét játékmeneteket is láthattunk már – ezek alapján pedig egyáltalán nem tűnik hihetetlennek egy 2024-es megjelenés. Emellett a Final Fantasy-széria következő része is egyenesen a PS5 Próval jelenhet meg, ami az alapján következtethető ki, hogy a szivárogtatás szerint a Square Enix kapta meg az elsők között az új konzol korai, fejlesztői változatát.

De mennyibe kerül majd?

Azzal kapcsolatban, hogy az új PlayStationök mennyibe kerülnek majd, egyelőre még semmilyen információ nem látott napvilágot, a korábbi példák alapján azonban nagyjából meg lehet tippelni az ársávokat. A PlayStation 5-ért jelenleg 499 amerikai dollárt kér el a Sony, így előreláthatólag a megegyező specifikációkkal szerelt Slim verziót valamivel olcsóbban, 399–449 dollár között dobhatják majd piacra – tehát mindenképp olcsóbb lesz a készülék.

A Pro verzió helyzete már más, ezen konzol esetében szinte biztos, hogy marad a 499 dolláros ajánlott fogyasztói ár, de az sem kizárt, hogy a Sony 50-100 dollárt még rádob erre – elvégre a világ legerősebb konzolját készülnek bejelenteni. Az persze kérdéses, hogy a Microsoft és az Xbox reakciója mi lesz erre, egy azonban biztos, a redmondiak sem fogják magukat hagyni.