Jó hírünk van a Tomb Raider-rajongóknak

A legutóbbi Nintendo Direct-esemény egy meglepő bejelentést tartogatott, hiszen kiderült, hogy az eredeti Tomb Raider-trilógiát remasterelik, és a klasszikus játékok sokkal szebb grafikával, modern konzolokra is elérhetővé válnak. Az idősebb gamerek most nosztalgiával eltelve törölgethetik a könnycseppeket a szemükből, mert Lara Croft hegyes és mémmé vált melleinek búcsút inthetünk, a Remastered-verzió azonban minden más tekintetből hozza majd a kötelezőt. Például azt a kiváló, és rengeteg kihívást jelentő játékmenetet, ami miatt olyan sokan imádtak mindenféle borzalmakra, többek közt T-Rexre lövöldözni az eredetileg 1996-ban, 1997-ben és 1998-ban kiadott Tomb Raider I, II, és III-ban.

A Tomb Raider amellett, hogy tényleg popkulturális jelenséggé nőtte ki magát, a maga korában is nagy szám volt, elvégre 3D-s grafikát korábban ilyen szinten megvalósítva nem igazán lehetett látni. Sok PC-játékos emiatt a videójáték miatt vett magának 3dfx-kártyát, és kezdett virtuális kalandorkodásba a Croft-lány bőrébe bújva.

Tagadhatatlan, hogy a Tomb Raider-játékok megalapoztak az erős női főhősöknek, már ami a videójáték-ipart illeti, olyan későbbi sikercímek építettek erre a klasszikusra, mint a Horizon Zero Dawn, az Uncharted: The Lost Legacy, de talán a The Last of Us Part I-et és Part II-t se lenne túl elszállt ötlet megemlíteni.

Mindhárom felújított játék az összes kiegészítőt és titkos pályát tartalmazza majd, a Tomb Raider-trilógia remasterelését ráadásul jó hír, hogy az az Asypr Media végzi, akik a régebbi Star Wars-játékok felújításában is egész korrekt munkát tettek le az asztalra az elmúlt években. A Tomb Raider I-III Remastered PC mellett PlayStation 4-re és 5re, valamint Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is jön. Sőt, már megjelenési dátumunk is van, ami 2024. február 14. Jobb Valentin-napi programról álmodni se mernénk.

A Tomb Raider-franchise nem csak a Remastered-trilógia kapcsán mozgolódik, a Crystal Dynamics egyelőre hét lakat alatt titkolja róla a részleteket, de újabb, Lara Croft főszereplésével érkező videójátékon dolgoznak.

(via Kotaku)