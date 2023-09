Ennél jobb Star Wars-hírt idén még nem kaptunk

A Respawn Entertainment 2019-ben megjelent Star Wars-játéka, a Jedi: Fallen Order több bravúrt is összehozott egyszerre. Úgy folytatta a réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban játszódó űropera történetét, ahogy az új filmtrilógia se tudta, és egyszersmind egy jól működő műfaji kavalkád lett, mely a Metroid Prime felfedezős rendszerét és a Dark Souls kőkemény összecsapásait ötvözte. A Star Wars Jedi: Fallen Order egy fiatalon padawanként szolgáló fickót, Cal Kestist állít a középpontjába, akinek öt évvel a Köztársaság bukása után inkvizítorok és sithek erednek a nyomába, hogy befejezzék, amit Palpatine és Darth Vader a 66-os paranccsal elkezdtek.

A Fallen Order nagy siker lett, 10 milliónál is több eladott példány és remek kritikák kísérték útját, nem is csoda, hogy a Respawn újfent az Electronic Arts égisze alatt megcsinálta a folytatást. A Star Wars Jedi: Survivor még nagyobb, még szebb, még komplexebb lett, mint az első rész. Bár a történetét tekintve a harmadik harmadára meg-megbotlott a Survivor, immár úgy érezhettük, valóban a George Lucas által megálmodott galaxis felfedezői vagyunk, túlélő jedik, akik úgy alakítják a sorsukat, ahogy csak akarják. Májusban azt írtuk róla az Indexen megjelent tesztünkben, hogy ez a legjobb Star Wars-játék, ami valaha készült, és ezt a kijelentést a mai napig tartjuk, KOTOR ide, Dark Forces oda.

A Cal Kestis hangját és kinézetét kölcsönző, amúgy korábban az amerikai Shameless drámasorozatban szereplő Cameron Monaghan nemrég, az Ocala Comic Conon tett egy olyan bejelentést, ami vélhetően minden Star Wars-rajongó vérnyomását feljebb tornászta.

„Készül már a Star Wars Jedi-játéksorozat harmadik része, jelenleg is ezen dolgozunk. Nagy vállalkozás lesz, annyi biztos. Nagyon reménykedünk azonban benne, hogy megint olyasmit tudunk hozni a fanoknak, amit imádnak majd az első két felvonáshoz hasonlóan” – mondta el Cameron Monaghan.

A helyzetet némileg beárnyékolja, hogy a játéksorozat rendezője, Stig Asmussen távozott a Respawntól, aki eddig a Star Wars Jedi-játékok sorsát egyengette. A szakember korábban az amerikai IGN-nek úgy fogalmazott, mindig is trilógiában gondolkoztak, és vannak már terveik azzal kapcsolatban, hogy Calt és legénységét hova veti el legközelebb a sors. Asmussen távozása nem csak a gamereket, a szaklapokat is meglepte, aki korábban olyan játékokon dolgozott, mint a God of War 3, és

nélküle minden bizonnyal nehéz dolga lesz a játékfejlesztő csapatnak, ha fel akarnak érni a magas elvárásokhoz.

Star Wars-fronton ennél jobb hírt idén, mint hogy készül a harmadik Star Wars Jedi-játék, nem kaptunk eddig. A franchise a mozit tekintve továbbra is szenved, nincsenek kilátások arra, hogy magához térne a nagyvásznon a Star Wars, de legalább az Ahsoka tévésorozatnak köszönhetően, na meg a Mandoverse-nek hála egy-egy fellángolásnak tanúi lehetünk, de látott már szebb napokat is a Disney kezében lévő sci-fi.