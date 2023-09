Tavaly valami nagyon megváltozott, amikor a FIFA névadó szponzora, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség és az Electronic Arts nem tudott dűlőre jutni egymással, a mocskos anyagiak közbe szóltak, végül a szakítás mellett döntöttek a felek. A FIFA 23 volt az utolsó széria, amely ezen a néven jelent meg, idén az EA Sports FC 24 vette át a helyét a piac legnépszerűbb focis játékaként.

Eleinte szkeptikusak voltunk az új játékkal kapcsolatban, de a 10 órás próbaverziónak mindenképpen akartunk adni egy esélyt. Lehet, hogy csak az újdonság varázsa mondatja velünk, de hosszú évek után végre tényleg érdemes leülni a játék elé.

Nevezhetik akárhogy a játékot, ez még mindig FIFA, csak sokkal jobb és élvezhetőbb verzióban, mint amihez a korábbi években szerencsénk volt. Jó pár dolgon sikerült fejleszteni és javítani, de természetesen még mindig van olyan is, amitől a játékosok haja égnek áll.

Hyper Motion V

Mivel az EA Sports FC 24-et PS 5-ön próbáltuk ki, így első kézből tapasztalhattuk meg, milyen az új Hyper Motion V technológia. A FIFA 23 és annak elődei digitális mozgásrögzítést használtak az animációkhoz, ami stúdióban készített felvételeket a játékosok mozgásáról. A Hyper Motion V már valós mérkőzések felvételeit használja, ezeket a mesterséges intelligenciával feljavított animációkkal egészít ki, olyan valósághű élményt nyújtva, amilyet a korábbi években még nem tapasztalhattunk. Az új technológia a játékosok haját, illetve mezüket, és annak gyűrődéseit is sokkal élethűbbé teszi.

A fejlettebb animációk már az első mérkőzést elindítva is érzékelhetőek voltak, de nem csupán a játékosok esetében. A labda is nagy átalakuláson esett át, sokkal élethűbbé vált a fizikája.

A passzrendszer az idei év egyik legkellemesebb meglepetését szerezte számunkra, sokkal életszagúbbá vált ezáltal az egész játék, aminek köszönhetően szebbnél szebb akciókat sikerült végigvinni.

Az EA pénztárcaduzzasztója: Az Ultimate Team

A Trial verzió valamennyi óráját ezzel a játékmóddal töltöttük el, hiszen mint oly sokakat, minket is legtöbbször ez ültet a konzol elé. A statisztikák is azt igazolják, hogy ez a mód köti le a legtöbb játékost, hiszen az EA bevételeinek jelentős részét a FIFA-pontról FC-pontra átkeresztelt virtuális fizetőeszköz vásárlása teszi ki. Természetesen idén is sokan élnek a mikrotranzakció lehetőségével, ami már az első néhány órában kellemetlen meglepetéseket szerzett. Ekkor hivatalosan még meg sem jelent a játék, sokan már Erling Haalanddal és Kylian Mbappével rohangáltak a virtuális futballpályán.

Természetesen a Liverpool új igazolását, Szoboszlai Dominikot is kipróbáltuk. A magyar válogatott csapatkapitánya nemcsak a Premier League-ben, hanem az EA Sports FC 24-ben is remek teljesítményt nyújt, a játék elején különösen használható kártyának bizonyult. Sebességben ugyan nem veszi fel a versenyt a két fentebb említett világsztárral, de passzai és lövései, akár a való életben, itt is sok veszélyt rejtenek magukban.

Bekerült az Ultimate Teambe az Evolution elnevezésű játékmód is, ahol különböző lapokat tudunk felfejleszteni, ezzel is sokkal színesebbé és változatosabbá téve csapatainkat. Ez különösen azoknak kedvezhet, akik a játék megvásárlásán felül nem szeretnék tovább duzzasztani az Electronic Arts tulajdonosainak pénztárcáját. Csodát azért ettől sem kell várni, korlátozottak a lehetőségeink a fejlesztések terén, de mindenképp érdekes adaléka az idei játéknak.

A végére hagytuk a legvitatottabb változást, a női játékosok bekerülését az Ultimate Teambe. Lassan 2024-et írunk, a világ pedig a családbarát kontentek, az egyenlőség és a píszíség felé vette az irányt, ennek fényében pedig nem meglepő az EA húzása sem. Mivel egy játékról van szó, szerintünk helye van az újításnak, sőt kifejezetten jót is tett ennek a módnak a váltás. Aki játszott a korábbi években is a játékkal, az pontosan tudja, hogy mennyire egysíkú volt a csapatok összetétele, a női játékosok érkezésével viszont színesebb palettából válogathatnak a gamerek. Néhány óra után világossá vált, hogy középső védőnek nem érdemes női karaktereket alkalmazni, szélsőként viszont még hasznosabbak lehetnek, mint férfi társaik.

Nem mind arany, ami fénylik

Már fentebb is említettük, hiába az új név, a játék nagyrészt a régi maradt, így az összes játékhibát idén sem sikerült kiküszöbölni. FIFA 23-ban jellegzetes grafikai hiba volt, hogy egyes játékosok, mint például az olaszok világklasszis védője, Paolo Maldini, vagy éppen a Liverpool uruguayi támadója, Darwin Nunez kopasz volt. Ezt a jelek szerint idénre sem sikerült fixálni, a Bayern München nyáron igazolt középhátvédje, Kim Mindzse ugyanis szintén haj nélkül lép pályára a mérkőzéseken.

A női játékosokat is utolérték a játékhibák, különösen a Lyon norvég támadóját, Ada Hegerberget, akit olyan rosszul sikerült meganimálni, hogy az EA úgy döntött, addig nem lehet őt használni, amíg a problémát nem sikerül helyrehozni. Eleinte nagy volt az öröm, ugyanis ő volt a legnagyobb értékű nyitásunk, de amikor az első mérkőzésén minden labda elpattant tőle, gyorsan az átadólistán végezte.



Az eredményjelző sem mindig úgy működik, ahogy kellene, ugyanis egy bizonyos gólszám után kiakad, a coop játékmódban pedig sokszor mást mutat az egyik, illetve a másik embernek.

Vélhetően a fentebb említett hibákat javítani fogják, vagy cikkünk megjelenésére már javították is.

Összegzés

A FIFA-sorozat szerelmesei bizonyára idén sem csalódtak az Electronic Artsban, a cég ugyanis az eddig megszokott játékélményt jelentősen feljavította, rengeteg újítással kedveskedtek a futballt szerető gamereknek. Szkeptikusak voltunk az új játékkal, de a próbaverzió tíz órája meggyőzött minket, hogy beruházzunk a teljes játékra. Nagy kérdés, hogy meddig marad ilyen, a korábbi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az első patch után egy teljesen más, az esetek többségében rosszabb játékot kapunk, mint az eredeti verzió.