Megérkezett az új PlayStation 5

Igaznak bizonyultak a pletykák, hosszas várakozás után ugyanis a Sony a napokban felfedte a PlayStation 5 frissített, kisebb, könnyebb és szebb kiadását. A készülék nevében nem kapta meg a Slim jelzőt, a valóságban azonban egyértelmű, hogy erről van szó – bár a konzol ára az egyik modell esetében ezek ellenére is vaskosabb lett.

A játékok mellett hardveresen is kifejezetten ígéretesnek néz ki a Sony ünnepi felhozatala, hiszen a nyáron leleplezett PlayStation Portal mellett egy teljesen új PlayStation 5 is a boltok polcaira kerül.

Az új modell teljes egészében leváltja a 2020 novemberében kiadott készülékeket, így azokat az év végétől már nem is gyártja a Sony – fontos azonban megjegyezni, hogy teljesítmény tekintetében az új PlayStationök semmit sem változtak, azok ugyanazt a szintet hozzák, mint az elődök.

Kisebb, könnyebb, kecsesebb

Az új PlayStation 5 térfogata több mint 30 százalékkal, tömege pedig 18 és 24 százalékkal csökkent az elődökhöz képest. Az új kialakítás már négy különálló fedlappal operál – ezek közül a felső kettő fényes, míg az első kettő matt borítást kapott. Az új kialakítás ráadásul azt is lehetővé teszi, hogy a PlayStation5 Digital Edition a későbbiekben egy teljes értékű, Ultra HD Blu-ray-meghajtóval szerelt PS5 legyen, a Sony ugyanis piacra dobott egy utólagosan megvásárolható kiegészítőt.

Az új PlayStation méretei a következőképp alakulnak: 358 x 96 x 216 milliméter, súlya pedig 3,2 kilogramm, szemben az eredeti modell 390 x 104 x 260 milliméteres dimenzióival és 3,9 kilogrammos súlyával – így valóban sokkal kisebbek lesznek az új modellek, még ha a promóciós képeken ez elsőre nem is vehető észre.

Ahogy írtuk, az új modellek részben új árazást is kaptak, a lemezmeghajtós PS5 maradt 550 euró Európában, a Digital Edition ajánlott fogyasztói ára azonban

400-ról 450 euróra emelkedett.

Ennek hátterében elsősorban az állhat, hogy az eredeti ár mellett jobban megérte volna Digital Editiont és külön lemezmeghajtót, mintsem egy eredetileg lemezmeghajtóval érkező PS5-öt venni – ezt pedig a Sony nem engedhette meg magának. Ugyancsak újdonság, hogy a korábbiakkal szemben, már két USB-C csatlakozó található a PS5 elején, a 835 gigabyte-os tárhely pedig 1 terabyte-osra nőtt. A specifikációk teljes listáját ide kattintva érheti el.

A Microsoft babérjaira tör a Sony

Az új konzolok mellett egy második bejelentéssel is kecsegtette a rajongókat a Sony: a Microsofthoz hasonlóan a PlayStation Prémium előfizetők számára ők is elérhetővé teszik a Cloud Streaminget. A technológia már korábban is hozzáférhető volt az előfizetők számára – eddig azonban csak PlayStation 1, 2 és 3-as címeket streamelhettek, mostantól viszont már PS5-ös játékok esetében is kínálni fogja az opciót a Sony.

A szolgáltatás Japánban október 17-én, Európában október 23-án, míg Észak-Amerikában október 30-án startol el,

így már nem is kell olyan sokat várni. A Sony elmondása szerint a streamelhető játékok katalógusa mostantól folyamatosan bővülni fog; első körben olyan címeket találhatunk majd meg benne, mint a Marvel's Spider-Man: Miles Morales, a Horizon Forbidden West, vagy éppen a Ghost of Tsushima. De olyan harmadik feles fejlesztők játékaira is lehet számítani, mint a Hogwarts Legacy, a The Witcher 3: Wild Hunt és a The Calisto Protocol. A bejelentő videót alább nézheti meg: