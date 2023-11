Miért olyan rossz idén minden, ami Gyűrűk Ura?

Már tavaly, amikor az Amazon Prime bemutatta A Gyűrűk Ura: A Hatalom Gyűrűi első évadát, sokan húzták a szájukat, hogy a produkcióban nyoma sincs annak a gyermeki bájnak, stílusnak, kalandosságnak, ami a Peter Jackson-féle eredeti mozitrilógiát és persze a J. R. R. Tolkien által írt könyveket jellemezte. A Hatalom Gyűrűi korrekt előzmény lett, de inkább csak a nagyvászonra kívánkozó látványvilágnak örülhettünk, a tündék nem voltak túl érdekesek, egyedül az tarthatta lázban a közönséget, hogy vajon a titokzatos, égből pottyant öreg férfi Gandalf-e vagy Szauron legújabb trükkje. Amit a legtöbben nem gondoltak, hogy A Gyűrűk Ura-franchise ennél már csak lejjebb süllyed majd, 2023-ban legalábbis ez történt, a videójáték-ipar sokkolt bennünket az elmúlt hónapokban rosszabbnál rosszabb adaptációkkal.

Először megkaptuk május végén a The Lord of the Rings: Gollumot, a Daedalic Entertainment fejlesztésében, a lopakodós játék azonban még rosszabbul sült el, mint amire számítani lehetett. Rossz ómen volt, és félrenyúlás, hogy éppen Gollamot tették meg főhősnek, de a karakter köré írt történet se állta meg a helyét, valamint a játékmenet is ezer sebből vérzett. A Gollam-játékot letöltő gamerek se bossokat, se kihívást nem találtak benne, a játékot lehetetlenné és keservessé tévő bugokat már annál többet. A rossz fogadtatás, a negatív kritikák odáig vezettek, hogy először kaszát kapott a Daedalic kezei alatt készülő második A Gyűrűk Ura-videójáték, aztán a csapattagokat leépítették. A német cég bejelentette, innentől kezdve csak kiadással foglalkoznak, ám annyiba se vették a saját közönségüket, hogy a bocsánatkérő levelüket saját maguk írják meg. Állítólag mesterséges intelligencia körmölte le a The Lord of the Rings: Gollum miatt szabadkozó soraikat.

A videójátékos sajtóban egyenesen a 2023-as év legrosszabb játékának kiáltották ki a The Lord of the Rings: Gollumot. Ezt követően csak a legpesszimistábbak mondták csak, hogy az idén ősszel érkező újabb A Gyűrűk Ura-játék, a Return to Moria is borzalmas lesz. Márpedig ezúttal nekik lett igazuk, a törpös túlélőjáték vegyes fogadtatást kapott a kritikusoktól.

Pedig a Return to Moria esetében visszahozták a filmekben Gimlit alakító John Rhys-Daviest, hogy a karakter idősebb verzióját szólaltassa meg, aki azt mondta, jó móka volt számára a visszatérés, és a törp sorsának továbbgondolását is izgalmasnak találta. Papíron az október 24-én debütált videójátéknak meglett volna az esélye arra, hogy a Szauron bukása utáni időkből mutasson valamit. A Free Range Games hasonlóan a Daedalichez kihagyta a ziccert, a Return to Moria borzalmas harcrendszert, lekorlátozott bányászást és építkezést, és bugyuta fan service-t képes mindössze felmutatni. Ráadásul a játék grafikája is rettenetesen elavult, még úgy se szórakoztató a végeredmény, ha az ember co-op módban, másokkal együtt veti bele magát a bányászos, felfedezős kalandba.

Fájó az új A Gyűrűk Ura-játék középszerűsége, mert még A Hatalom Gyűrűi-sorozatban is legalább a törpék érdekesek voltak. Ha a két nagy fantasy, A Gyűrűk Ura és a Harry Potter versenyét kellene pontoznunk, akkor 0–1 lenne az állás, mert a Hogwarts Legacy egy váratlanul kellemes adaptáció volt, ami beszakította a pénztárakat, és még a folytatás is eléggé borítékolható belőle.

A Gyűrűk Ura ki tudja, hogy mikor szedi össze végre magát, de annyi biztosnak tűnik, hogy nem a chillesebb élményt kínáló, 2024-ben érkező Tales of the Shire húzza majd ki a csávából videójátékos fronton a Tolkien-franchise-t.