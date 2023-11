Soha nem látott erősítésbe kezd a Netflix

A Netflix már 2018-ban elkezdett kacsintgatni a videójátékok felé, amikor közzétették a Black Mirror: Bandersnatch című interaktív filmjüket, amelyet nézve a szokásosnál jóval többet nyomogattuk a távirányítót, a főszereplő helyett döntve, számos befejezést átélve. Aztán a streamingszolgáltató nagyobb lendülettel vetette bele magát a gamingbe, felvették Mike Verdut, hogy a videójátékos szakosztályért feleljen, aki az EA Mobile-on is dolgozott a szintén mobiljátékos Zynga mellett. A Netflix azóta is dolgozik rajta, hogy a saját gyártású filmjeiken és sorozataikon kívül videójátékos fronton is lehessen emlegetni őket – ezt az irányt követve a Netflix Geeked névre keresztelt eseménysorozaton meglepően sok új, már elérhető vagy a közeljövőben érkező alkotásról számoltak be.

Nagy durranásnak számít, hogy a Netflix-előfizetők valamikor 2024-ben megkapják a Supergiant Games által fejlesztett és kiadott Hadest, amelyet számos „Az év játéka” elismerés mellett minden idők egyik legjobb videójátékaként tartanak számon. A PC-n, Xbox, PlayStation, valamint Nintendo Switch konzolokon már elérhető Hades új, mobilos verziót kap, mely mindenféle reklámtól mentes lesz. Mondjuk az fejvakarásra készteti az embert, hogy miért csak iPhone-okon lesz elérhető, Androidra miért nem adják ki, de valószínűleg csak idő kérdése, hogy utóbbi platformra is megjelenjen majd. A Netflix a Hadesért nem számít fel semmilyen extra árat, az előfizetésünkön belül vágják hozzánk, és tényleg érdemes tenni vele egy próbát.

A Hadesban az alvilág urának fiát, Zagreust irányíthatjuk izometrikus nézetből, ahogy a dühös poronty igyekszik kitörni a pokolból, miközben ókori görög istenek és ijesztő démonok igyekeznek az útját állni. Mivel roguelike játékról van szó, a Hadesban sűrűn meghalunk, újra és újra kell kezdenünk a legelejétől, de a sztori eközben halad előre, és ennek, valamint a karakterünk állandó fejlesztésének köszönhetően sose érezhetjük úgy, hogy nem haladnánk előre. A Hades a jövő év folyamán második részt kap, amely early accessben érkezik, és a 2024-es év legjobban várt megjelenése a műfajban.

A Hades mellett érkezik a 2008-ban megjelent, Braid című platformer játék update-elt és újraálmodott, évfordulós változata, illetve a Katana Zero című akciójáték és a meglepően hangulatos Death's Door, amelyben egy halálmadár bőrébe bújunk, és elhunytak lelkeit gyűjtögetjük. A Zelda nyomvonalán haladó, darkos játékban puzzle-öket kell megfejtenünk, dungeonöket kipucolnunk, és persze erős főellenségekkel is össze-összecsapunk.

Az online videótár a saját sorozataihoz kapcsolódó játékokkal is jelentkezik majd. Igaz, hogy jön decemberben A nagy pénzrablás spin-offja, a Berlin, de emellett a Money Heist című mobilos játékban is elmerülhetünk a spanyol bankrablók univerzumában. A Netflixen már elérhető a Shadow and Bone: Enter the Fold nevű játék is, amely a Magyarországon forgatott fantasy első és második évada között játszódik, és olyan karaktereket irányíthatunk benne, mint Alina, Jesper, Sturmhond és Kirigan generális. A Dragon Prince: Xadia is egészen jópofának tűnik, ráadásul PC-re is érkezik a későbbiekben, az animációs széria miatt mi biztosan teszünk vele egy próbát. Jó kis RPG-nek ígérkezik.

A Netflix Gamingről tudni érdemes, hogy – bár olyan nagyszerű játékok elérhetők rajta, mint a misztikus Oxenfree és folytatása, az Oxenfree II, amelyeket csak ajánlani tudunk, főleg a Stranger Things-rajongóknak – egyelőre gyerekcipőben jár a szolgáltatás.

Egészen pontosan a Netflix videójátékos szekcióját mindössze az előfizetők 1 százaléka használja jelenleg. A dolgot nyilván nehezíti, hogy mobilra elérhető indie-alkotásokról van szó főleg, amelyek elérhetők a Netflix Gamingen belül, és bár a Netflix esküszik arra, hogy a cloud gamingre építkezve a későbbiekben komolyabb tényezővé válhatnak videójátékos fronton, mindehhez vélhetően évekre van még szükség.