2023 brutálisan erős év volt a felhozatalt tekintve, erről tanúskodik, hogy a Harry Potter korrektül sikerült előzményjátéka, a Hogwarts Legacy egyetlen jelölést sem kapott, a mozifilmes élményt kínáló Marvel’s Spider-Man 2 készítői pedig üres kézzel mentek haza a The Game Awardsról. Ez utóbbi sokak számára csalódás lehet, de a mezőnyt elnézve nem annyira meglepő, hogy Miles Morales és Peter Parker közös kalandja díj nélkül maradt.

Az év legjobb videójátékának járó szobrot a Larian Studios szerepjátéka, a Baldur’s Gate 3 kapta, mely a Dungeons & Dragons világát adaptálta akkora szeretettel, hogy igazából az Alan Wake II kivételével nem akadt komolyabb vetélytársa a kategóriában. Papírforma, hogy a Baldur’s Gate 3 lett az év RPG-je, és az Astarion hangját kölcsönző Neil Newbon is zsebre tehetett egy elismerést a színészi munkájáért. Mindezek mellett a Baldur’s Gate 3 a kiváló social mediás támogatása és multiplayer funkciói miatt is díjakat kapott a The Game Awardson, a közönségdíjról nem beszélve.

Fotó: Baldur's Gate 3 / Larian Studios

Az este másik nagy nyertese az Alan Wake II című horrorjáték volt, a finn Remedy Entertainment alkotása, melyben kedvenc regényírónk újfent a sötétség erőivel vette fel a harcot, teljesen megérdemelten nyert három kategóriában is. A legjobb rendezés és a legjobb történet mellett az Alan Wake II-nek ítélték a legjobb látványvilágnak járó szobrot is. A Stephen Kingen és a Twin Peaksen nevelkedett Sam Lake megcsinálta a lehetetlent, és egy kritikailag elismert, művészileg a lécet nagyon magasra tevő folytatást készített csapatával a 2010-es Alan Wake-nek. Kár, hogy a legjobb betétdal és zene kategóriában nem az Alan Wake II nyert, emlékezetes eredeti daloknak nem volt híján a Remedy játéka, de legalább az Old Gods of Asgard fellépésének és a Herald of Darknessnek örülhetett a The Game Awards közönsége.

A The Game Awards mindkét, fentebbi bekezdésben említett játék rajongóinak hozott újdonságokat, a Baldur’s Gate 3 hosszú várakozást követően megjelent Xbox Series X/S-re, és az Alan Wake II-vel kapcsolatban is bejelentették, hogy december 11-én jön hozzá a New Game Plus, amelyben új befejezés és kibővített történet várja azokat, akik újrajátszanák Saga Anderson és Alan Wake rémsötét és ijesztő kalandját.

A folyamatosan foltozgatott Cyberpunk 2077 is nyert mint a legjobb, frissítés alatt álló játék, de érdemes megemlíteni az Armored Core 6 győzelmét mint a legjobb akciójáték. Nemcsak a Hogwarts Legacy távolmaradása és a Marvel’s Spider-Man 2 buktája jelzi, hogy milyen erős éven van túl a gamingipar, hanem az is, hogy a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom egyedül a legjobb akció-kaland játéknak járó díjat tudta hazavinni. Minden másik évben tarolt volna a Nintendo fantasyja.

Nem meglepetés, hogy a legjobb adaptáció a The Last of Us-tévésorozat lett, ha végignézünk a kategória más jelöltjein, a trashbe hajló Twisted Metal, a rém közepes Gran Turismo és a Castlevania: Nocturne sem voltak komolyan vehető vetélytársak, és a The Super Mario Bros. is egy biztonsági játékot játszó mozifilm lett.

Nagy bejelentéseknek sem volt híján a videójátékos díjátadó

A leleplezések közül mindenképp kiemelkedik Hideo Kojima és Jordan Peele közös agymenése, az OD, mely Xboxra érkezik, és Sophie Lillis mellett Hunter Schafer és Udo Kier is szerepelnek benne. Kiderült, hogy december 12-én teljesen ingyenes DLC-t, a sztorit lezáró epilógust kap egy roguelike kiegészítő formájában a God of War Ragnarok, melynek Valhalla lesz az alcíme, és bár az első képsorokat látva nem emelte meg a vérnyomásunkat, érdeklődve várjuk. A vámpíros Redfall című borzalomért felelős Arkane Studios újfent egy vérszívóról, a Marvel Pengéjéről készít egy videójátékot, melyről a The Game Awardson hallottunk először, de ezenkívül a horrorrajongóknak jó hír, hogy bejelentettek egy túlélős játékot Jurassic Park Survival címmel, melyben dinoszauruszok elől kell majd futnunk, ha kedves az életünk.

Végre-valahára megmutatta magát a díjátadón egy kicsit hosszabban a Hellblade II: Senua’s Saga is, és bár pontos megjelenési dátumunk nincsen, 2024 egyik legjobban várt videójátékáról van még mindig szó. Bár odébb van, hogy kijöjjön, az Exodus című sci-fi-játékot is felírtuk magunknak, mely a Mass Effect egykori rajongóinak lehet nyalánkság a jövőben, főleg, hogy Matthew McConaughey karrierje során először vállal videójátékban főszerepet.