Megtartotta a 2024-es év első State of Play eseményét a PlayStation, amelyen végre kaptunk egy kis betekintést arról, milyen videójátékok várhatóak a konzolgyártó háza táján, és egyáltalán milyenek lesznek azok. A nagyjából háromnegyed órás, online is követhető rendezvényen egyértelműen a Kojima Productions ejtette le legjobban a nézők állát.

Hosszú, majdnem tíz perces előzetest kapott a Death Stranding folytatása, és az abban látott képsorok alapján már most magabiztosan jelenthetjük ki, hogy még a 2019-es sci-fire is rátesz egy lapáttal a készítő Hideo Kojima.

Amint arra sokan emlékezhetnek, a Death Strandingben egy olyan Egyesült Államokat járhattunk be, egy jövőbeli futár, Sam Porter Bridges (Norman Reedus) gúnyájába bújva, aki azon ügyködött, hogy egy kommunikációs hálózat kiépítésével újra összehozza az emberiséget. Eközben persze fontos csomagokat, néha az USA elnökének a holttestét is szállítottuk jobbra-balra, és túlvilági lények is az utunkba kerültek.

Felkavaró, sőt egészen sokkoló alkotást kaptunk a Death Stranding által, mely amellett, hogy már-már komoly művészeti alkotássá válva túlmutatott egy sima videójátékon, még a pénztáraknál is jól hozott. Nem csoda, hogy a filmipar meglátta benne a franchise építési lehetőséget, és egész estés alkotás is érkezik a Death Strandingből.

A Death Stranding jól tükrözi, hogy a science fiction műfajának bátornak, előre mutatónak és gondolatébresztőnek kell lennie. Erre minimum számíthatunk a második részben is, a State of Playen rántották le a leplet arról, hogy Kojima játéka Death Stranding 2: On the Beach címmel jön, mégpedig 2025-ben. A szereplőgárdában ismert arcok, természetesen visszatér Norman Reedus, rajta kívül Léa Seydoux és Troy Baker, valamint hozzájuk csatlakozik nagy névként Elle Fanning, aki legutóbb a Nagy Katalin – A kezdetek című kosztümös sorozatban brillírozott.

Kojimától megszoktuk már, hogy minden játéka agymenés, ez alól a Death Stranding 2 se kivétel. Tessék megnézni az előzetesét, és fejtse ki nekünk valaki, hogy azon kívül, hogy az emberiség kipusztulását kell megakadályoznunk, vajon mi lesz pontosan a sztori. Erre valószínűleg a fejlesztőn és csapatán kívül senki sem képes, de ettől függetlenül nagyon várjuk az On the Beachet, mert már ennyiből kiderül, hogy irtó elborult lesz.

Még néhány izgalmas újdonság a PlayStation eseményéről

A State of Play hozott még néhány említésre érdemes bejelentést, belenézhettünk a Team Ninja március 22-én érkező videójátékába, a Rise of the Roninba, amely amellett, hogy a késő 19. századba, pontosabban a japán Edóba kalauzol, a Nioh és az Assassin's Creed érdekes ötvözetének ígérkezik.

Ken Levine is új játékelőzetessel érkezett a State of Playre, és ha valaki ránéz a Judasra, egyből szembetűnővé válik, hogy a BioShock vezető fejlesztőjének új FPS-éről van szó. Horrorisztikus körítésben, különleges képességekkel felvértezve indulhatunk újfent kalandozni egy őrületes világban, ezt se lesz érdemes kihagyni.

Amellett, hogy bemutatta a Konami a Silent Hill 2 remake-jének trailerét, egy semmiből jött játékmegjelenést is hozott magával a State of Play. Ez a Silent Hill: The Short Message, egy alig két órás, belső nézetes spin-off a franchise-hoz, melyben egy Anita nevű tinilánnyal nyomozunk a barátnőnk után egy sötét és hátborzongató kastélyban.

Túlélőhorrorról van szó, tehát harcolni nem sokat fogunk, a telefonunkkal világítani és valami leírhatatlan borzalom elől menekülni annál többet. Jó kis mókának tűnik azoknak, akik szeretnek rettegni.