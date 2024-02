A horrorok műfajában a The Last of Us megkerülhetetlen jelenség. Az első játék, melyben egy Joel nevű embercsempész bőrébe bújtunk, és a zombik által megszállt Amerikán keresztül kellett egy különleges fiatal lányt, Ellie-t kísérnünk, a PlayStation 3-éra egyik legismertebb címe volt. A Naughty Dog és a kreatívrendező, Neil Druckmann a mennybe mentek a The Last of Usszal. A történetmesélést és a feszültségteremtést illetően a modern kor meghatározó egyjátékos alkotása lett Joel és Ellie kalandja, amelyből 2019 őszéig bezárólag 20 milliónál is több példány kelt el, és az HBO egy remek drámasorozatban Pedro Pascal és Bella Ramsey főszereplésével még egy 9 részes adaptációt is készített. Nyilván nagy siker lett az is, és úton van a folytatás.

Azzal kapcsolatban már, hogy az első videójáték folytatása, a 2020-ban megjelent The Last of Us Part II siker lett-e, megoszlanak a vélemények. A második résznek rosszat tettek a szivárgások, meg sem jelent a Part II, de sokan már bojkottálták azt. Pedig Druckmannéknek sikerült a lehetetlen, a narratívát és a drámát tekintve még magasabbra tették a lécet, immár Ellie-t irányítva küzdhettünk az apokalipszisben, és nagy ellenlábasa, az itt debütáló és pokoli rémtettet elkövető Abby szempontjából is kaptunk egy újabb ízelítőt ebből a rémisztő világból. Az eladások azonban annak ellenére, hogy mostanra bőven 10 millió értékesített példánynál járnak, valamelyest elmaradtak egy ilyen címmel kapcsolatos elvárásoktól. Főleg, ha megnézzük a 2018-as God of Wart vagy a Horizon Zero Dawnt, amelyek szintén PlayStation-exkluzívok voltak, és bőven 20 millió darabszám felett mentek.

Időről időre azért a Naughty Dog fejese, Neil Druckmann csepegtetett infókat arról, hogy a zombis játék folytatására számítani nem akkora hülyeség. Nemrég éppen a Grounded II: Making The Last of Us Part II című dokumentumműsorban nyilatkozott az író-rendező arról, hogy a harmadik rész elkészülte nagyon is benne van a pakliban.

„Az első játék alapötlete letisztult volt, a szülő által a gyereke iránt érzett szeretet témáját dolgozta fel. A második rész már az igazságszolgáltatás és Ellie egyik szerettének elvesztése körül forgott. Mindkét játéknak központi mozgatórugója volt a szeretet, és úgy érzem, olyan lezáráshoz értünk a Part II-ben, hogy amennyiben nem lenne folytatás, a sztori akkor is kerek egész lenne.

A Naughty Dognál semmi sem szükségszerű, semmi sem kötelező, azt csináljuk, amit szeretnénk. Egy esetleges harmadik The Last of Us játékkal kapcsolatban régóta mozgolódik bennem a kérdés, hogy ki tudnék-e találni hozzá valami épkézláb koncepciót. Évek óta képtelen voltam rá. Nemrég ez megváltozott. Kiforrott történetről még nem tudok beszámolni, de megint van egy épkézláb ötlet a tarsolyomban, ami felérhet a Part I-hez és Part II-höz. Van még egy fejezete ennek a történetnek” – mondta Neil Druckmann.

Az író egy korábban felmerült témáról is nyilatkozott a dokuban, egy tervről, mely szerint Joel testvérének, Tommynak az egyik kalandját is tervezték, hogy elmesélik, ez a Last of Us Part II után játszódott volna. Druckmann szerint sosem volt valóságalapja, sajtóhírek ide vagy oda, hogy Tommy állna a Part III középpontjában, afféle spin-offnak vagy DLC-nek gondolták ezt a történetet, de voltak nagyobb prioritású feladataik is ebben az időszakban. Vagyis a fiókban végezte Tommy sztorija, Druckmann szerint azonban elképzelhető, hogy videójáték vagy tévésorozat formájában még előszedjék onnan.

A doku, amely a PlayStation 5-re optimalizált és némiképp megszépített, valamint új roguelike móddal rendelkező The Last of Us Part II: Remastered kapcsán jött ki, a YouTube-on teljes egészében megtekinthető.