Látott már szebb napokat is az Ubisoft. Az egykoron az innovációiról és a videójátékiparhoz való bátor hozzáállásáról ismert játékkiadó az elmúlt nagyjából fél évben kiadott videójátékai közül egyik sem teljesített túl erősen, ráadásul a háromból kettő biztonsági játék lett. A cég több nagy franchise nevét is fel tudta villantani, de hiába leheltek új életet a Prince of Persiába a The Lost Crown című oldalnézetes metroidvania-játékkal, és estek a kritikusok is hanyatt a fantasy új részétől, az Insider Gaming értesülései szerint mindössze 300 ezres játékosbázist tud január 18-ai megjelenése óta felmutatni az Ubisoft alkotása. Elkeserítő adat, hiszen mindössze 15 millió dollárt hozott az Ubisoft konyhájára ezzel az új Prince of Persia, de a játék bukása csak a jéghegy csúcsa, ha visszamegyünk egy picit az időben.

A James Cameron által rendezett sci-fi filmsorozatba, az Avatarba ezer szálon kapcsolódó Avatar Frontiers of Pandora hasonlóképpen elhasalt ugyanis, amely 1,9 millió játékost vonzott, és nagyjából 133 millió dollárt harácsolt össze a pénztáraknál. Ahhoz képest, hogy mekkora franchise-ról van szó, benne volt a lehetőség, hogy a Frontiers of Pandora ennél sokkal nagyobbat menjen. Főleg, hogy eredetileg az Avatar: A víz útja megjelenése mellé szánták kísérőjátéknak még 2022 decemberében. Végül a megjelenés egy évvel későbbre, 2023 decemberére csúszott, és a limitált marketingkampány se tett jót az eladásoknak.

Az Assassin's Creed Mirage a fentebbi címekhez képest már jobban hozott, de nem kiemelkedően, az 5 milliós játékosbázist és 250 millió dollár bevételt felmutatni képes AC-spinoff valahogy két szék között a pad alá esett. A tősgyökeres Assassin's Creed-rajongókat nem tudta visszavonzani, a Valhalla-fanoknak pedig nem adott annyi újdonságot, hogy megkerülhetetlen legyen.

Elég tisztán látszik, hogy a játékosok sem bíznak már vakon az Ubisoft újdonságaiban, a céget az Insider Gaming szerint több dolog is rombolja: alacsony a dolgozók morálja, akik kirúgásoktól tartanak, illetve a folytonos csúszások is rányomják a bélyegüket a munkára. Az Ubisoft egy ponton, valamikor 2021 és 2022 táján olyannyira nem találta az útját, hogy tucatnyi battle royale-játék állt náluk fejlesztés alatt, ám ezek jó része elhasalt és kaszát kapott. Bár nem ebbe a zsánerbe tartozik, valahogy így járt náluk a kalózos Skull and Bones is, mely az úgynevezett „development hell”-ben ragadt, és 2013 óta készült, mire idén február közepén végre valóban megjelenik.

„Voltak olyan napok, amikor csak ültem a gépemnél és Youtube-videókat néztem” – mondta az Insider Gamingnek egy, a Skull and Boneson közreműködő ex-ubisoftos, ami arra utal, hogy tényleg nagy baj lehet a cégnél, és elég komoly fejetlenség a menedzsmentben.

Hihetetlen, de az Ubisoftnál a csúszásokat tekintve még csak nem is a Skull and Bones a csúcstartó, hanem a Beyond Good and Evil 2, melyet közel tizenöt éve óta csinálnak, de még mindig képtelenek voltak befejezni.

Előre menekülne az Ubisoft

A sok bukás, csúszás és fejetlenség ellenére az Ubisoft előre menekülne, ez derül ki legalábbis a játékkiadó közleményéből, amit az Indexnek is eljuttattak, és amely szerint a 2025-ös üzleti évben napvilágot lát az egyesek szerint Han Solo-szimulátornak kikiáltott, nyílt világú Star Wars Outlaws és a Japánba kalauzoló Assassin's Creed Red. Mindemellett készül egy második világháborús lövölde is állítólag az Ubisoft berkein belül, egy Far Cry-spinoff és a The Divison Heartland, utóbbi három játékról azonban nincs még túl sok konkrétum, az eddigi halasztások tükrében meg pláne nem mernénk magabiztos kijelentésekbe bocsátkozni.