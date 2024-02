Belső nézetes, lövöldözős Star Wars-játék készül – erről számolt be exkluzív hírben az Insider Gaming, ráadásul nem is akárkik fejlesztik, hanem a Respawn Entertainment csapata, akik a kezeik közül kiadták a Star Wars Jedi: Fallen Ordert és folytatását, a Jedi: Survivort, de ők készítették napjaink egyik legjobb multiplayer lövöldéjét, az Apex Legendset is.

A főszereplő állítólag egy mandalóri fejvadász lesz, ami jó húzásnak tűnik, hiszen A Mandalóri tévésorozatnak és a Boba Fett könyvének köszönhetően a folyton páncélban járó galaktikus bérgyilkosok ismertsége és népszerűsége elég magas. A történet az ismert szivárogtató, Jeff Grubb szerint a Galaktikus Birodalom teljhatalma alatt játszódik majd, és különböző missziókat kell teljesítenünk benne, fontos célpontokat elkapva. Hogy melyik mandalóri lesz a főhős, egyelőre nem tudni, de erősen mernénk Din Djarinra tippelni abból kiindulva, hogy Pedro Pascal karaktere saját mozifilmet kap a közeljövőben.

A játékmenet dinamikus lesz és gyors, díjazza majd, ha stílusosan ölünk, és elegánsan mozgunk a levegőben. Az ehhez hasonló akciódús tálalásban a Respawnnak nagy tapasztalata van, elég ránézni az Apex Legendsre. Onnan a mandalórikra jellemző, több képességet is könnyen átemelhetnek, például a jetpackkel való repülést, a csuklóból indítható rakétákat, a csáklyalövőt, valamint a földön való csúszást. Nyilván egyedi dolgokat is össze kell rakniuk a készítőknek az új Star Wars-játékba, lángszórós hős például nincsen az Apex Legendsben.

A Respawn új Star Wars-játéka szerencsére nem nyílt világú lesz, inkább lineáris pályák várnak majd minket, különféle bejárható bolygókkal. Kérdőjeles azonban, vajon mikor láthat napvilágot ez a mandalóri témájú fejvadászos FPS, de legalább egy-két éves távlatról ír az Insider Gaming.

A Star Wars-rajongóknak mindig is nagy szívfájdalmuk volt, hogy a Lucasarts által készített Star Wars 1313 kaszát kapott, amely a Star Wars: Bounty Hunterhez képest komolyabb, drámaibb sztorit adott volna elő a fiatal Boba Fettel a főszerepben. A Coruscant bűnbarlangjaiba és alsó szintjeire kalauzoló Star Wars 1313 írásában még maga George Lucas is tevékenyen részt vett, ám a fejlesztést rövidre zárta a Disney-üzlet, a nagy felvásárlás, amely után a projekt a fiókban végezte.

Épp ezért lehet hiánypótló a Respawn játéka, mert betöltheti a 1313 után maradt űrt, amit – így 2024-ben egészen biztosan állíthatjuk – sosem fognak már befejezni.