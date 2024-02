A FromSoftware fejlesztőcsapata nem véletlenül lett olyan közismert a videójáték-iparban, a japán cég az elmúlt évtizedekben a világ legnehezebb játékaival örvendeztette meg a műfajra hajlamos embereket. A soulslike-zsánernek nevet adó és azt megteremtő Dark Souls-trilógia mellett ők hozták tető alá a játékszéria prototípusának tekinthető, PlayStation 5-re is remake-elt Demon's Soulst, valamint készítettek egy nagyon dinamikus nindzsás játékot, a Sekirót. Ki ne felejtsük a rémálomszerű, gótikus horrorba oltott Bloodborne-t, amelyet annyira szeretett a közönsége, hogy 2015-ös megjelenése óta sírva könyörögnek a folytatásért.

2022-ben került polcokra a FromSoftware legutóbbi játéka, az Elden Ring, amelynek a munkálataiba, egészen pontosan a lore megírásába még George R. R. Martin is besegített. Az Elden Ring egy óriási világban engedte el a kezünket, és tehettünk tortúrának is beillő kirándulást ebben a fantasyuniverzumban. Rengeteg, iszonyatosan nehéz főellenség, kihívás, puzzle várt bennünket, és tényleg valami megismételhetetlent kaptunk az Elden Ring révén. A FromSoftware alkotását nem véletlenül dicsérte a fellegekbe a kritikusi szakma, számos Game of the Year-elismerést is kapott az Elden Ring, és egy év alatt 20 milliónál többen vásárolták meg.

A box office siker különösképp örömteli, mert az Elden Ring nem kazuár videójátékosoknak való. Igazi kontrollertörő élmény, amely pokolian nehéz kihívásokat tartogat.

Az Elden Ring első nagy sztorikiegészítőjéről tavaly februárban hallottunk először, de a készítő Hidetaka Miyazaki és társai nem túl sok infót osztottak meg a Shadow of the Erdtree-vel kapcsolatban. Nagy volt a titkolózás, egészen eddig, mert a FromSoftware végre egy akciódús videó keretein belül leplezte le a DLC-t. Persze a megjelenési dátummal együtt, ami 2024. június 21-e lesz.

Aki szemfüles, a háromperces trailert elnézve több érdekességet észrevehet. Új, még az alapjátékhoz képest is horrorisztikus helyszínek mellett megvillantják magukat a DLC főellenségei, akik kicsit sem tűnnek barátságosnak, és eddig nem látott lények is tiszteletüket teszik. Ami kvázi rossz hír, hogy miután annyi embernek beletört a bicskája az Elden Ring legkeményebb bossába, Maleniába, most megkapjuk a karakter ikertestvérét, Miquellát, aki hasonlóképp legyőzhetetlen figura érzetét kelti.

Nyilvánvaló, hogy a Shadow of the Erdtree-ben vihetjük majd tovább az alapjátékban feltápolt karakterünket, és az új kihívásokhoz új képességek is dukálnak az előzetes alapján. A végén felvillantott angyalszárny különösen érdekesnek tűnik, csak jönne már a nyár. Az Elden Ring DLC-je már most előrendelhető az online boltokban, egészen borsos áron, de cserébe várhatóan nem 2-3 órás kontent vár bennünket, hanem sokkal több.