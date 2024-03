Idén ínséges idők várhatóak a Sony konzolján, PlayStation 5-ön. Hiába vannak a cégnek neves és elismert videójátékos franchise-ok a birtokában, az előttünk álló hónapokban egyik sem jelentkezik új felvonással. A The Last of Us – Part III még annyira a jövő zenéje, hogy még a Naughty Dognál sem tudják, hogy elkészül-e, Kratosék következő kalandját a God of Warban ugyancsak homály fedi, és a Marvel’s Spider-Man Venom-kiegészítője sincs a kanyarban sem, ha a szivárgásoknak hinni lehet.

Mit tehetünk ilyenkor, szétnézünk a független stúdiók alkotásai között, így esett meg, hogy rátaláltunk a február 22-én kiadott Pacific Drive-ra, amely PC-re és PS5-re jött ki, és amennyiben le akarnánk egyszerűsíteni, úgy jellemeznénk, hogy olyan, mint a Vissza a jövőbe, az X-akták és a STALKER keresztezése, egy horrorba és sci-fibe mártott túlélőjáték, ami váratlanul megizzaszt.

A Pacific Drive-nak már a készítési procedúrája önmagában érdekes, a korábban a Sucker Punchot is megjárt Alexander Dracott egy ízben a Washington államban található Olympic-félszigeten autózott egyedül, megkapó sláger szólt a rádióból, és a szakembernek – aki eredetileg egyedül próbált nekiállni a projektnek, majd mégis inkább csapatot épített maga köré – így pattant ki a fejéből a nagy ötlet. Magányból kijut a játékosoknak is a Pacific Drive-ban, elvégre magunkra vagyunk utalva ebben a nagyjából 15 órás gyöngyszemben. Egy eleinte iszonyúan rozoga, a ’89-es Buick LeSabre után modellezett kombi volánja mögé pattanva fedezünk fel egy elkerített, misztikus zónát benne.

Hogy egy kicsit a sztoriról is meséljünk, a Pacific Drive egy Olympic Exclusion Zone névre keresztelt régióban játszódik, ahol a ’40-es, ’50-es években technológiai áttöréseket értek el az amerikaiak. Ám a kormány kénytelen volt lezárni az egyre nagyobb területet eltűnések és egyéb hátborzongató jelenségek miatt. A hermetikusan lezárt helyre persze betesszük a lábunkat, mégpedig 1998-ban, egy olyan ürge bőrébe bújva, aki csak egy csomagot juttatna el egy címzettnek, ám beszippantja a zóna. Itt egy STALKER-re hasonlító, kiismerhetetlen és random generált „minivilágvége” vár bennünket, a célunk pedig, hogy eljussunk az Exclusion Zone kellős közepére, míg utunkat a bennragadt tudósok igyekeznek segíteni. Öröm az ürömben, hogy minél beljebb megyünk, annál közelebb kerül hozzánk a menekülés lehetősége, de a Pacific Drive tényleg nem az a játék, ahol megéri vakmerőnek lenni. Épp ellenkezőleg, itt sokat, nagyon sokat kell tervezgetni.

Míg a legtöbb túlélőjátékban a játékosok dolga, hogy saját magukat életben tartsák: egyenek, igyanak, esetleg fedélt eszkábáljanak a fejük fölé, addig a Pacific Drive csavar egy nagyot a bevált formulán. A már említett autónkat kell foltozgatni, hogy minél ellenállóbb legyen. És itt elsősorban nem a Need for Speed-féle „rakjunk rá egy spoilert, meg neonfényeket az aljára” pimpelésre kell gondolni. A misztikus eredetű kocsin folyamatosan cserélgetni kell az alkatrészeket, és egy csomó időt eltölteni a garázsunkban, miközben menetkész állapotba hozzuk azt. Igazából az autók szerelmeseinek is abszolút ajánlható a Pacific Drive, annyit kell szöszölni a verdánkkal – hogy aztán újabb és újabb, a roguelike-zsánerre emlékeztető „run”-okra induljunk a zónába. Ezeknél a kirándulásoknál persze mindent vagy semmit alapon megy a dolog, ha bukunk és meghalunk, akkor a loot is megy a levesbe.

A Pacific Drive szépsége, hogy váratlanul érnek minket a kihívások. Előfordul, hogy a kocsink hirtelen nem indul, vagy épp defektet kapunk, esetleg a kormányszerkezet adja meg magát. Ilyenkor útközben kell craftolnunk, javítanunk, miközben misztikus eredetű szerkezetek lebegnek a közelben, és vadásznak ránk. Nem olyan könnyű életben tartanunk a verdát, és mozgásban maradni, váratlanul feszült, izgalmas és horrorisztikus élményt nyújt az Ironwood Studios alkotása.

Még a Vissza a jövőbe-rajongók is simán megtalálhatják a számításukat ebben az új sci-fi játékban, elvégre az egyes kirándulásaink végén a garázsunkba való visszajutás onnan ismerős mechanikát kapott.

Nem tudunk visszamenni ugyanis azon az úton, ahol jöttünk, hanem energiagömböket kell keresnünk, amelyeket az autónk „fluxuskondenzátorába” betöltve kinyithatunk egy fénykaput. Ez a fénykapu általában messze sejlik fel, és nagyon igyekeznünk kell felé, hogy kijussunk, máskülönben összeomlik körülöttünk a zóna, és halál, valamint a már említett loot-vesztés a jutalmunk. Mivel a Pacific Drive-ot belső nézetből irányítjuk, és a kocsi belseje a maga villogó paleneivel, elektromos kisüléseivel nagyon emlékeztet arra a bizonyos szürke DeLoreanre, néha bőven Emmett Brownnak érezhetjük magunkat, mínusz az Einstein-frizura.

A történetmesélési módszereit illetően észrevehető, hogy a Pacific Drive erősen támaszkodik egy másik indie klasszikusra, a Firewatch-ra. A rádión tartom a kapcsolatot a többiekkel, eközben felfedezek dolog onnan eredeztethető. Másrészről kicsit sincsen szó walking szimulátorról, a vezetés itt olyan, mint egy komolyabb autós játékban. Persze, vannak túlzások, és előfordul, amikor frusztrálóan nehéz irányítani a kocsinkat, de ez a készítők szándéka volt, túlélőjátékról van szó, ami izzasztani próbál. A Pacific Drive meg is teszi, eközben hátborzongatóan menő zenék szólnak a garázs vagy az autó rádiójából, és még azt is meg tudjuk bocsátani neki, hogy PlayStation 5-ön nem fut a legjobban.

Vannak akadások, laggok, picit mint a Bloodborne-ban, és a grafika sem a legacélosabb helyenként. Az egész gameplay looppal kapcsolatban talán a legnagyobb negatívum, az összes technikai gikszert leszámítva, hogy az alapanyag beszerzés, avagy lootolás egy idő után repetitívvé válik. Még ha az újabb és újabb runok izgalmasak is maradnak, és érezzük a fejünk fölött lebegő kardot, amikor mehetünk rádiókat szétfűrészelni, és vasat szedegetni, az azért lelohasztja a lelkesedést.

Ennek ellenére a Pacific Drive egy rettenetesen élvezhető, újszerű és előremutató videójáték. Hasonlóképp merész, mint az Alan Wake II, és pont azt az irányt képviseli, amire szüksége lenne a modern gamingiparnak.

8/10

A Pacific Drive PC-re és PlayStation 5-re elérhető, mi PS5-ön teszteltük a játékot.