Idén nem a legerősebb a PlayStation kínálata az exkluzívok terén, elvégre nem jelentkezik új résszel sem a God of War, sem a The Last of Us, de még a Marvel’s Spider-Man sem. Öröm az ürömben, hogy emiatt kisebb címek is befurakodhatnak a rivaldafénybe. Mondjuk a Stellar Blade nevű új koreai sci-fi, amely április 26-án került polcokra, valószínűleg mindenképp közbeszéd tárgyává vált volna. Köszönhetően annak, hogy a fejlesztők a Shift Up csapatánál úgy döntöttek, hogy a játék hősnőjét, Eve-et annyira kihívó ruhákba öltöztetik, hogy elkerülhetetlen legyen, hogy bezsongjon emiatt a fél internet.

A Stellar Blade egyébként egy korrekt science fiction lett, és bár a történet, valamint a karakterizáció nem a legerősebbek benne, a hangulata, az elpusztult Föld felfedezése, és az, hogy a készítők ötvözték a NieR: Automatát és a Devil May Cryt, kifejezetten jól áll neki. Egy posztapokaliptikus, hack ’n’ slash, Dark Souls-elemekkel megspékelt videójátékról van szó, ami kifejezetten jó kritikákat is kapott ráadásul. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a Stellar Blade-et elsodorja a kultúrharc, a woke vs. antiwoke háború.

Történt ugyanis, hogy a Stellar Blade megjelenésének napján rákerült a játékra egy úgynevezett day one patch, ami a bugok mellett még egy fontos dolgot láthatóan orvosolt, a főszereplő néhány, túl sokat mutató kosztümét tette szolidabbá. Alább látható is rá példa, mert a feldühödött gamerek azonnal elkezdték hírét vinni a közösségi médiában, mondván cenzúrázta a Sony a Stellar Blade-et.

What people don’t understand is that it’s not about the suits themselves, it’s about the censorship.



Stellar Blade was supposed to make a point, and it has failed miserably at it. pic.twitter.com/Boob7XRXTJ — El Hamsterrifico (@Hamsterpilled_) April 26, 2024

Na nem mintha így sokkal kevésbé lennének kihívóak Eve szerelései, egy átlag PS-exkluzívhoz képest a jelenlegi, patchelt változatában is polgárpukkasztónak számít ez a koreai sci-fi. A gamerek a Shift Up húzását követően a félrevezető marketinget is sérelmezték, és amellett, hogy állítólag elkezdték visszakérni a játék árát a Sonytól, még egy petíciót is elindítottak. A követelés arról szól, hogy állítsák vissza Eve ruháit annak megfelelően, amit eredetileg ígértek, és ahogy a Stellar Blade-et reklámozták. Ezt a petíciót cikkünk írásának pillanatában 36 ezernél is többen írták már alá.

Az eset kapcsán a Shift Up is kénytelen volt megszólalni, akik úgy nyilatkoztak, senki nem presszionálta őket, a csapat saját döntésén múlt, hogy a kosztümök milyen formát öltsenek a végső változatban.

A gamingipar felszínessége, már ami a női karaktereket illeti, egészen megdöbbentő, ahogy az is, hogy mennyi embernek elég volt az előrendeléshez az az ígéret, hogy a Stellar Blade hősnője alig ruhában öldösi majd a szörnyetegeket. Ehhez képest állítólag a The Last of Usnak, amely soha nem látott mély drámát hozott nekünk, azért csúszik a folytatása, mert a Part II-t nem vették elegen. Elgondolkoztató.

A Stellar Blade április 26-a óta beszerezhető PlayStation 5-konzolra.

(via Forbes, Insider-Gaming)