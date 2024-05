Bár az HBO egészen kiváló és megkerülhetetlen sorozatot készített George R. R. Martin regényszériájából, A tűz és jég dalából Trónok harca címmel, a videójátékipar egyelőre nehezen találja a fogást Westeroson. Pedig próbálkoztak a játékfejlesztők is, a 2012-ben megjelent, Cyanide által készített akció RPG, a Game of Thrones az első évad eseményei alatt játszódott, ám a történet hiába volt érdekes, legfőképp a béna harcrendszer miatt fájdalmas volt vele játszani, és a korához képest is gyenge grafika se könnyítette meg a befogadását.

Aztán 2014-ben epizodikus formátumban kezdte el kiadni a Telltale Games a saját Game of Thrones-játékát, a narratíva szempontjából pedig a kultikus stúdió igencsak magasra tudta pakolni a lécet, de a kritikuskedvenc The Walking Dead és a The Wolf Among Us után ez nem is volt tőlük annyira meglepő. A játék középpontjában a Forrester-ház állt, akik hat részen keresztül küzdöttek azért, hogy megmentsék családjukat, miután az Öt Király Háborújában a vesztes oldalon álltak. Hiába nem kapott folytatást és második évadot a Telltale-től, ennek a játéknak sikerült eddig a legügyesebben bővítenie a Trónok harca világát, és olyan jól ismert karakterek felbukkanásának örülhettünk benne, mint az Emilia Clarke által megszólaltatott Daenerys Targaryen, a Kit Harington-féle Havas Jon, Lena Headey Cersei Lannistere, vagy éppen a Natalie Dormer által játszott Margaery Tyrell – ráadásul az eredeti színészek tolmácsolásában.

A Redanian Intelligence számolt be róla először, hogy a Trónok harcából újabb játék készül, amely a műfaját tekintve MMORPG lesz, és a története komolyan fog kapcsolódni a sorozathoz. A cselekmény Északon játszódik majd, Deresben és a Falon, valamikor a negyedik és az ötödik évad között, amikor Roose Bolton észak ura, Havas Jon és Sam Tarly pedig a Falon sínylődnek éppen. A sorozatból és a könyvekből más karakterek is tiszteletüket teszik a videójátékban, akikkel találkozhatunk majd – nekik azonban nem a tévében látott színészek kölcsönzik a hangjukat. Az online alapokra felépített szerepjátékban saját karakterrel kell majd kalandoznunk, de sztori mód is helyet kap benne.

A készítőket illetően egyelőre lebeg egy nagy kérdőjel, eredetileg a Redanian Intelligence azt írta, hogy a dél-koreai Nexon-kiadó berkeiből jön a Game of Thrones, aztán pontosítottak, hogy a két éve bejelentett, Netmarble-féle Game of Thrones MMORPG-ről van szó. Utóbbi azért nem jó hír, mert akkor mobilokra jön az új Trónok harca-játék. Bár a telefonos játékok terén a Pokémon GO például igazi jelenség lett a gamingben, a Game of Thrones kérdéses, hogy képes lehet-e hasonló bravúrra.

Nem szabad elfelejteni viszont azt sem, hogy a Trónok harca-univerzum már tette tiszteletét többször is mobilos platformokon, a 2018-as Reigns: Game of Thrones, mely PC és Nintendo Switch mellett Android és iOS készülékeken is tiszteletét tette, jó kritikákat kapott. Sőt, ez a játék még A tűz és jég dala politikai harcait, és Westeros kegyetlenségét is ügyesen képernyőre ültette. A saját bőrén tapasztalhatta meg az ember, milyen nehéz feladat uralkodónak lenni a Trónok harcában.