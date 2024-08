Jól ráhozta a frászt a Microsoft az első generációs Xbox One tulajokra, szerda reggelig ugyanis egy szoftveres hiba miatt még úgy tűnt, hogy használhatatlanná válnak a konzolok.

A felhasználók fórumokon való panaszkodása után a problémát elsők között Digital Foundry erősítette meg, akik egy 2017-es és egy 2018-as szoftververziót futtató konzolon sem tudtak sikeresen az újabb verzióra váltani – sőt mi több, a gyári beállítások visszaállítása csak tovább rontott a helyzeten, hiszen a konzolok ezek után használhatatlanná váltak, mivel nem voltak képesek befejezni a kezdeti beállítási műveleteket.

Érdekesség, hogy a szoftverfrissítés sem az internetről letöltve, sem egy pendrive-ról átmásolva nem akart az első generációs Xbox One-okra települni, a később kiadott Xbox One S és Xbox One X azonban továbbra is hibátlanul funkcionált.

És hogy miért jelentett mindez ennyire nagy problémát? Azért, mert elavult szoftver esetén nem érhetők el az előző generációs konzol online szolgáltatásai, beleértve ebbe az internetes játékokat is.

A Microsoft szerencsére a probléma észlelése után hamar cselekedett és orvosolták a problémát,

így elméletben már nem kellene gondot okoznia a régebben beizzított konzol frissítése, amennyiben azonban továbbra is tapasztalja a problémát, a Microsoft ügyfélszolgálatát lesz érdemes felkeresnie.