Sokunk gyerekkorát jelentette a Heroes 3, amely egy generációval szerettette meg a körökre osztott szerepjátékokat, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a játéksorozat ez után a felvonás után egyszerűen képtelen volt ismét felmutatni egy hasonlóan magas minőséget és élvezeti faktort. Jól mutatja mindezt, hogy annak ellenére, hogy a Heroes 3 régen, 1999-ben jött ki, az elmúlt 25 évben bőséggel maradtak olyan emberek, akik azóta is játsszák ezt a játékot, a modderek lelkesen szépítgetik azt, és többek között a Redditen is a mai napig egészen aktívnak számít az RPG köré épült fórum.

Nagy kár, hogy a Heroes 4 már nem ért fel az elvárásokhoz, ám arra még a tősgyökeres rajongók sem számíthattak, hogy a mérsékeltebb fogadtatást kapó, 2002-es játék kiadása után a készítőgárda, a New World Computing feloszlik, és a jogok az Ubisofthoz vándorolnak át. A játéksorozat hanyatlása innentől datálható, az ötödik részre már vajmi kevesen emlékeznek, az ezt követő hatodik és hetedik Heroes-játékok pedig pláne képtelenek voltak felérni a Heroes 3-hoz. Nemhogy egy kultikus folytatás elkészítéséről nem igen álmodhatott már az Ubisoft, az ellentmondásos hírnévvel rendelkező videójátékos cég 2015-ben nyúlt hozzá legutoljára a Heroes-szériához, mely azóta se jelentkezett számozott folytatással.

Elég nagy meglepetés, hogy az Ubisoft éppen most jelentette be a Heroes of Might and Magic: Olden Erát, amely erőteljes visszatérés az alapokhoz, vagyis inkább a franchise legsikeresebb részéhez, a Heroes 3-hoz. Az Olden Era a jövő év első felében jelenik meg Steamen, korai hozzáférésben, és egy,

az első Heroes-játék előtt játszódó, afféle nulladik felvonásként funkcionáló játékról van szó, amely Jadame kontinensére kalauzol.

Az Ubisoft egy külsős partner stúdiónak, az Unfrozennek adta ki a feladatot, hogy elkészítsék az új Heroest, mely játékmenetében és nyilván polírozott formában, de grafikájában és az első videók alapján hangvételében is nagyon úgy tűnik, hogy rendelkezik a potenciállal, hogy a Heroes 3-ból merítkezve feltámassza a játékszériát. A körökre osztott stratégiai játékban a feladatunk a megszokott lesz, a seregének parancsoló hőssel járjuk be a térképet, építsünk városokat és kastélyokat, gyűjtsünk seregeket és győzzük le ellenségeinket.

Azzal kapcsolatban, hogy miért döntöttek egy előzményjáték mellett, az Ubisoft brandért felelős direktora úgy fogalmazott, ezzel szerettek volna a készítőknek egyfajta szabadságot biztosítani, hogy egy frissen ható és egyedi sztorit mesélhessenek el, amely megáll a maga lábán anélkül, hogy a Heroes 3 előtti tisztelgésen kívül nagyon kapaszkodna a frachise-ba. Ergo egyfajta bevezetésnek szánják, lehetőségnek az új játékosok előtt, hogy belépjenek a Heroes of Might and Magic világába, és megismerjék azt.

Bár a tényleges történettel kapcsolatban keveset tudni, az új Heroes-játéknak nemlineáris kampánya lesz, hat fakció közül választhatunk a játékban, lesz benne co-op és multiplayer mód, és a leglelkesebbek már most kívánságlistára tehetik a Steamen az Olden Erát.