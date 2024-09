Mióta a Disney 2012-ben felvásárolta a Star Warst, jó sok mellényúlást köszönhettünk az óriáscégnek, akik a nagyvásznon egészen konkrétan bebuktatták a filmsorozatot az új trilógiával, és 2019 óta nem is kaptunk számozott folytatást. Ehhez képest a Disney+-on jöttek sorban a sorozatok, és bár az Andor zseniális lett, A Mandalóriai meg mondjuk két évadon keresztül egészen nézhető, mostanában csak úgy öntötték a fejünkre a csalódásokat: Obi Wan-Kenobi, Boba Fett könyve, Az akolitus, és lehetne sorolni. Videójátékok terén se sokkal jobb az összkép, az űrhajó-szimulátornak szánt Squadrons rémesen közepes lett, egyedül Cal Kestis történetéért lehetett valamennyire lelkesedni... és kifújt. Ennyi.

Az augusztus 30-án megjelent Star Wars Outlawsban is csak az reménykedett, hogy kiemelkedő lehet, aki nem nézett utána rendesen azzal kapcsolatban, hogy az Ubisoft háza tájáról érkezik a Massive Entertainment által fejlesztett sci-fi. Pedig papíron még jól is elsülhetett volna a dolog, a kiadó egy vérbeli Han Solo-szimulátort ígért nekünk, az első valóban nyílt világú Star Wars-játékot, ám a vége megint csak az lett, hogy két szék között a pad alá estünk mi, rajongók. Mármint az a két utolsó fan, aki még lelkesedni képes a George Lucas által kitalált világért. Az utolsó, ha kimegy a szobából, oltsa le azt a bizonyos villanyt, legyen szíves.

A játék története szerint A Birodalom visszavág és A jedi visszatér közt járunk, és a főszereplőnk egy Kay Vess nevű csempész, aki sajna pontosan olyan színtelen és szagtalan személyiség, mint az Outlaws nagy része. A karakter nagyjából az első pillanattól kezdve kedvelhetetlen, Harrison Ford legendás antihőséhez képest a kanyarban nincsen, híján van az elmés megszólalásoknak, humorizálásnak, bár igaz, hogy a sűrűn a segítségére siető apró űrlény, akinek utasításokat adva rohamosztagosoktól lophatunk, és messziről kapcsolókat nyomogathatunk, aranyos legalább. A Star Wars Outlaws, ami az írását illeti, valami borzalmas, a párbeszédek közepesek, és annak ellenére, hogy a szinkronhangok vért izzadnak, hogy valami értelmezhetőt kihozzanak a feladatból, a szkriptírók ügyetlenségének köszönhetően ők is belebuknak a dologba.

Pedig jól ismert karakterekből nincs hiány, többek között a Solo spin-off filmben látott Qi'ra is felbukkan, akit újfent Emilia Clarke alakít, de olyan érdektelen sztoriszál gonoszává teszik meg, hogy nehezünkre esik odafigyelni rá. Cameókból még akad pár érdekes, de nem lőném le őket, mert akkor a gamereket az őket érő élmény javától megfosztanám. Igen, ennyire gyatrán sikerült ez a Star Wars-játék.

Az Outlawsnak nincs sok erénye, de közéjük tartozik, hogy az öt bejárható bolygó nagyon különböző helyszínnek bizonyul, a Kijimi fagyos, teles, akár a Hoth, az Akiva zöld, élettel és csapadékkal teli, míg a Toshara szavannái fuldokolnak az azokat benépesítő bűnözőktől, a Tatooine pedig a Tatooine, a sivatagos planéta nélkül jóformán nincs manapság Star Wars-tartalom, de nem bánjuk, ha ennyire hangulatosra csinálják meg, mint itt. A nyílt világ nyüzsög, élettel telinek érződik minden bolygó, egészen jól esik a kissé fapados, de folyamatosan fejlesztett speeder bike-unkkal bejárni azokat. Más kérdés, hogy a mellékküldetések elképesztően unalmasak, de ha a főszálon maradunk, akkor az elmúlt évek legfókuszáltabb Ubisoft-játékának örülhetünk. Az egymást követő küldetések mindenféle sallang nélkül vezetik tovább a történetet, még ha a nagy rablásra való felkészülés és a csapatépítés tíz körömmel kapaszkodik a Mass Effectbe. Ebből a szempontból semmi meglepetés nincsen tehát az Outlawsban, ami szemtelenül lopkod más klasszikusokban bevált elemeket.

Azon már jobban meghökkentem, hogy a készítők úgy érezték, hogy az adrenalindús, és látványos lövöldözős részeket a minimálisra redukálják, és helyette egy sci-fi környezetbe ültetett Assassin's Creedet adnak nekünk, túl sok bujkálással, és még a kiadó játékaihoz képest is ostoba őrökkel. A Star Wars Outlaws vért izzad azért, hogy komplexnek állítsa be magát, húzhatunk többféle bűnöző frakcióhoz például, de végső soron mit sem számítanak a döntéseink, mert egyetlen befejezés van. Tök mindegy, hogy Jabbáékkal vagyunk jóban, vagy Qi'ráékkal, még ha bizonyos küldetéseknél meg is könnyíti a dolgunkat, és a jó kapcsolatunk egy-egy maffiahálózattal kinyit előttünk bizonyos ajtókat ahelyett, hogy a rettenetesen unalmas lopakodást kellene művelnünk. Ami a lopakodásnál rosszabb ebben a játékban, az a ritmusjátékosra szabott zárfeltörés, még a Marvel's Spider-Man hasonló szekcióihoz képest is könnyen agyvérzést lehet ettől kapni.

Egészen szomorú, hogy ahhoz képest, hogy igyekezett a Massive Entertainment csapata valamiféle fejlődési rendszert kidolgozni, és arra sarkallni bennünket, hogy a fegyverünket, az űrhajónkat, a speeder bike-unkat tápoljuk ezerrel, lootoljunk a bolygókon, az egész bántóan bugyuta. Már-már sértésnek veszem, hogy egyetlen pisztollyal lehet egy ilyen játékban lövöldözni, és az általunk felszedett, a rohamosztagosoktól lenyúlt karabélyokat nem lehet elrakni. Ugrunk egyet, felmászunk egy létrán, vagy felülünk a motorunkra, és egyből esik is ki a kezünkből a fegyver.

Azonkívül, hogy lelketlen, a Star Wars Outlaws folyamatosan az idegeinkre megy azzal, hogy a fall damage-et is gyatrán valósították meg az alkotók, esünk lefelé 10-20 centit, és máris kapjuk a sebzést. Ugyanez a speeder bike-használatkor is fennáll, alig lehet a járművel ugratni. A bolygókon való száguldozás, köszönhetően annak, hogy semmi sebességérzete nincs a járgányunknak, fogcsikorgatós élmény onnantól, hogy picit jobban felfedeztük és már kiismerjük a környezetet. Pedig vehették volna nagyobbra a tempót, hogy ne lássuk az Outlaws borzalmas, a 2010-es éveket idéző grafikáját legalább...

Félreértés ne essék, semmi gond nincsen azzal, hogy a jedik és a fénykardok távol maradnak ettől a játéktól, de ahhoz képest, hogy arra lehetett számítani, hogy egy sci-fi heistot élhetünk át közvetlen közelről,

épp az ígért izgalom maradt ki a Star Wars Outlawsból.

Amikor az ember játszik 10-15 órát egy videójátékkal és azon kapja magát, hogy még mindig nem kapcsolódik érzelmileg egyetlen szereplőhöz sem, nem izgul rajta, hogy a néha ügyesebb fordulatokat is bedobáló sztori hova kanyarodik legközelebb, akkor ott azért súlyos bajok vannak. Főleg, hogy egy újabb Star Wars-tartalomról van szó, amitől alapból többet várnánk. Vagyis vártunk... még 10-15 évvel ezelőtt. Most azonban lehet, hogy eljött az ideje, hogy behintsék földdel és halottnak nyilvánítsák a messzi-messzi galaxist, mert ezt a vergődést, amit mostanában ez a franchise minden médiumban csinál, lassan fizikailag fáj nézni.

5/10

A Star Wars Outlawst az Ubisoftnak köszönhetően PlayStation 5-ön teszteltük, de a játék PC-n és Xbox Series X/S-en is elérhető.