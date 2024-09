Igaz, hogy 2020 novemberében annyira hiánytermék volt a PlayStation 5, hogy aki hozzá szeretett volna jutni, majdhogynem verekednie kellett érte, ám a szerencsésebbek már ekkor a kezükbe vehették az Astro's Playroomot a nyitócímek között. A PS VR-ra megjelent, két évvel korábbi Rescue Mission után újfent a Team Asobi végezte a fejlesztést, és bár a Sony célja az Astro's Playroommal annyi lett volna csupán, hogy a PS5 kontrollere, a DualSense különlegességeit bemutassák a gamereknek, a vége az lett, hogy a közönség szabályosan követelt egy teljes értékű felvonást az apró robot főszereplésével.

Négy évet kellett várnunk rá, de Astro Bot címmel, szeptember 6-án megjelent a PS5 eddigi legjobb platformer-játéka, és talán az sem lenne túlzás, ha a jelenlegi generáció legszórakoztatóbb alkotásának neveznénk „mikrobi” legújabb kalandját, legalábbis a Sony-exkluzívok közül.

A Nintendónál valószínűleg remegnek, ha ránéznek az Astro Botra, mely egyértelműen a Mario-játékok babérjaira tör, s vitathatatlan is, hogy a Mario Odyssey legelvetemültebb pillanatait idézte fel bennem a PS5 újdonsága ez alatt a nagyjából 10 órás játékidő alatt. Az Astro Botnak nem is kellett sok, nagyjából öt perc, hogy széles vigyorral kezdjem nyüstölni, a végeredményről egyszerűen sugárzik a készítők lelkesedése, és átragad az emberre, ahogy nyomogatja, forgatja, kínozza a kontrollert.

Az alapsztori annyi, hogy Astro és társai éppen PlayStation 5 alakú, gigantikus űrhajójukkal utaznak, amikor egy, még a futurisztikus konzolnál is hatalmasabb űrlény támad rájuk, cincálja darabokra a járművet, szétszórva a pici robotokat a környező galaxisokban. A PS5 lezuhan egy elhagyatott bolygóra, nyilván repülni már képtelen, nekünk pedig az a dolgunk, hogy különböző bolygókat járjunk be, Astro bőrébe bújva megmentsük társainkat és újraépítsük a hajót.

Egyszerre könnyed és nehéz a PlayStation új játéka, mert azért több mint 50 bolygón kell keresztülvágnunk magunkat, és a galaxisok végén egy-egy, szinte mesefilmes igényességgel megalkotott főellenség vár ránk.

Persze el kell kennünk a genyák száját, kiszabadított társainkkal meglépve és a PS5 kallódó alkatrészeit begyűjtve, így kihívásból bőven lesz részünk.

Ami a bolygókat illeti, rettenetesen eltérő faunák várnak ránk, vannak sivatagos, havas, őserdős bolygók, de olyan is, ami egy hatalmas építkezésnek és egy tomboló majomnak ad otthont, valamint a maják birodalmára hajazó területet is felfedezhetünk, nem beszélve egy olyan pályáról, ahol egy éneklő óriásfa a központi elem. Változatosság tehát van, szólnak a remek, fülbemászó és az embert felpörgető zenék, és miközben felfedezünk, minden él, mozog, énekel, visít körülöttünk. Igazi hangulatbomba az Astro Bot, amelyben más, Sony-exkluzívokból ismert karaktereket is felfedezhetünk.

Az egyik megmentett Bot úgy néz ki, mint a Bloodborne főhőse, a másik Ratchetre emlékeztet a Ratchet & Clankből, míg egy harmadik a Journey érdekes lényét idézi meg... a kikacsintások önmagukban jelentős szórakozási faktort adnak hozzá az Astro Bothoz, és csak a hab a tortán, hogy egyes pályákon Kratosként dobálhatjuk a fejszénket, Nathan Drake-ként lövöldözhetünk, és a Horizon Zero Dawn kőkemény amazonja, Aloy vörös hajkoronáját lobogtatva íjászkodhatunk. Elveszett társakból összesen 300 fő vár arra, hogy a megmentésükre siessünk, és helyenként nem is lesz egyszerű dolgunk, mert néhány puzzle fejvakarásra és az agytekervényeink beizzítására kényszerít – családbarát játék ide vagy oda.

Nyilván az Astro Bot a kisgyerekeknek azért fog tetszeni, mert színes, hangos és vidám. Ez azon kevés esetek egyike, amikor a szülőknek is pont ugyanezért jöhet be. Mindenkire céloz a PlayStation új játéka és mindenkit be is talál.

Örömhír, hogy az Astro Bot amellett, hogy jól néz ki, remekül is fut, egyetlen akadást sem tapasztaltunk a beletett játékórák alatt. Ennek a játéknak mondjuk kell is mindez, mert gyakran az utolsó pillanatban tudunk elugrani az ellenfelek elől – e tekintetben sem lehet sok panaszunk, az apróbb gonosz lények is jól ki vannak találva a bossok mellett, és kellő változatosságot adnak a 10-15 perces pályákon. Astrónak ráadásul már új képességei is a rendelkezésére állnak, előfordul, hogy úgy suhan, mint akit ágyúból lőttek ki, hatalmas mechanikus mancsokkal kapaszkodik felfelé egy szakadékból, vagy éppen Doc Ochoz hasonló csápjaival dobál köveket.

Látszik, hogy a Team Asobi szívét-lelkét belerakta ebbe a játékba, amellett, hogy építenek és számítanak az öregebb gamerek nosztalgiájára, a kontroller haptikus visszacsatolását, az adaptív ravaszokat kihasználva olyan immerzív élményt nyújt a csapat az Astro Boton keresztül, ami a PS5-ön jelenleg elérhető legmókásabb sci-fivé teszi ezt az újdonságot. Úgy, hogy jött már egy Returnal, egy Ratchet and Clank: Rift Apart, egy Helldivers, és egy Horizon Forbidden West is.

Nagy szó, hogy egy gyerekeknek szánt platformer rájuk ver... sőt, azt is megkockáztatnánk, hogy köröket ver mindegyikre. Az Astro Bot bőven ott lesz a legesélyesebb játékok között a Game of the Year Awardson, ez tuti, még ha a sztorija nem is váltja meg a világot és a karakterek is maximum egymásnak prüntyögnek, kimerítve ezzel a közöttük zajló kommunikációt. De legalább mindenki sokat mosolyog ebben a játékban, ami ritka jókedvet kölcsönöz Astro új kalandjának.

9,5/10

Az Astro Botot PlayStation 5-ön teszteltük, a kódot hozzá a PlayStation Hungarytől kaptuk.