Olyan híres filmeket tett le az asztalra, mint A cápa, az E. T. – A földönkívüli, az Indiana Jones-kvadrológia, a Ryan közlegény megmentése, vagy éppen a Jurassic Park. De vajon mivel tölti a szabadidejét egy három Oscar-díjas, 77 éves rendezőzseni? Egy friss interjúban nem más számolt be a nagy titokról, mint Steven Spielberg fia, Max, aki a Minnmaxnak úgy fogalmazott:

„Apám imádja a videójátékokat. Ő volt az, aki belőlem is gamert nevelt. Folyton a PC-jét nyüstöli, sokszor játszunk közösen, ami remek apa-fia program számunkra, erősíti a kötődésünket. Néha próbálom rávenni, hogy adjon egy esélyt az Unchartednek, mert az egy az egyben mintha egy Indiana Jones-játék lenne... de nem, a Call of Duty számára szent és sérthetetlen. Kontrollert nem is hajlandó a kezébe venni, egér-billentyűzettel játssza az éppen legújabb CoD kampánymódját.”

Steven Spielberg és a videójátékok kapcsolata nem most kezdődött. Sokaknak lehet meglepetés, de a rendező már az 1998-as, Ryan közlegény megmentése című filmje után próbára tette magát a játékiparban. Spielberg nem csak producerként, hanem íróként is jegyezte az egy évvel később megjelent első Medal of Honort, amely nem csak egy új, második világháborúra támaszkodó videójátékos franchise-t indított útjára, hanem a modern idők egyik legelismertebb FPS-e lett. Spielberg keze nyomát dicsérte a Medal of Honor két folytatása, az Underground és az Allied Assault is, melyek történetei és koncepciói szorosan illeszkedtek filmes megoldásaihoz.

A rendező a játékok iránti szeretete és érdeklődése a munkásságában később is megmutatkozott, a Spielberg által készített, 2018-ban vászonra tűzött Ready Player One nem csupán a popkultúrához, hanem a játékiparhoz írt szerelmes levél is volt egyben.

Spielbergnek már nem kell sokat várnia, október 25-én érkezik a Call of Duty legújabb része, a Black Ops 6, mely 1991-be kalauzol, és Troy Marshall, valamint Frank Woods különleges ügynököket követi majd, akik a Pantheont vadásznák le, néhány általuk verbuvált, ugyancsak elit katona vezetésével.

A Black Ops 6-ot négy éve fejleszti a Treyarch és a Raven Software, ennyi időt még egyetlen CoD-játékra sem szántak a lövöldözős franchise történetében. Az új Call of Duty PC mellett PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox Series X/S-re is érkezik, és újdonság lesz vele kapcsolatban, hogy az első naptól kezdve Game Passon is játszhatóvá válik.