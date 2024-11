Tavaly novemberben a Sony bemutatta az utóbbi évek egyik legfurcsább konzolját vagy pontosabban fogalmazva inkább csak konzolkiegészítőjét – ahogy arról ugyanis az Index is beszámolt, a PlayStation Portal önmagában semmire sem volt használható.

Mint ismert, a hazánkban körülbelül 90 ezer forintos áron kapható PlayStation Portal lényege, hogy a már meglévő PlayStation 5-ös konzolunk képét a hordozható konzolra streamelje – a Portal tehát önmagában nem alkalmas játékra; de már nem sokáig.

A napokban ugyanis a Sony kiadott egy új frissítést, ami mindent megváltoztat a Portal életében, frissítés után ugyanis a hordozható konzolon PlayStation 5 nélkül is játszhatunk majd. Mutatjuk a részleteket.

A felhőalapú játékstreaming támogatása egyelőre még csak bétaként, de már most is használható a Portalon. Ennek köszönhetően az eszköz részben kézikonzollá alakult, hiszen a felhős játékok használatához már nem szükséges közvetlen kapcsolat egy PS5 konzollal. Hátrány, hogy a Cloud Streaminget csakis PS Plus Prémium előfizetéssel érheti el, ami havi hatezer forintba kerül.

Amennyiben rendelkezik PlayStation Portallal, úgy a tesztidőszak során már most több mint 120 játékot próbálhat ki a konzolon, úgymint a Ghost of Tsushimát, a Marvel’s Spider-Man: Miles Moralest vagy a Ratchet & Clank: Rift Apartot.