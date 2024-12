Régóta adta magát a dolog, hogy valaki végre az Overwatch mintájára készítsen egy hero shootert, csak éppen a Marvel szuperhőseivel és gonoszaival a főszerepben. Mégis december 6-ig kellett várnunk, hogy a Mikulás hozzon nekünk a zsákjában egy pontosan ilyen multiplayer játékot. Ez lett a NetEase fejlesztésében készített Marvel Rivals, melyben olyan, a mozikból és képregényfüzetekből ismert karakterek csapnak össze 6v6 meccseken, mint Vasember, Amerika Kapitány, Hulk vagy éppen Magneto, Rozsomák és Loki.

A Marvel Rivals szemtelenül támaszkodik a Blizzard már említett sci-fi lövöldéjére, mégse zavar túl sok mindenkit a dolog. Épp ellenkezőleg, a PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re megjelent játék

mindössze három nap leforgása alatt 10 millió embert ültetett le a képernyő elé, ami bámulatos eredmény.

Bár a Sony és a Microsoft nem ad ki adatokat, a Steam jóvoltából tudjuk, hogy a hétvége során akadt olyan pillanat, mikor 480 ezernél is többen játszottak egyszerre a Marvel Rivalsszel, amely ezzel az eredménnyel a Valve platformjának az ötödik legnépszerűbb játéka lett, és e tekintetben a GTA 5-öt, a Destiny 2-t és a 2024-es év siker sci-fijét, a Helldivers 2-t is megelőzte. Ráadásul a Marvel Rivalst felkapták a hétköznapi gamerek is, jó fogadtatása van a NetEase alkotásának a fórumokon, erre utal, hogy Steamen 35 ezer véleményt kapott, és ezek 76 (!) százaléka pozitív.

Jó húzás a fejlesztőktől, hogy a más hero shooterekben lomha és egészen unalmas tankok osztályát felpörgették, Amerika Kapitány az ikonikus, ebben a változatban futurisztikusan kinéző pajzsát feltartva rohan, ugrál, és dobálja fegyverként azt. Thorral nyilván a Mjölnirt pörgetve repkedhetünk, és a villámok erejével támadhatunk, de néhány óra játék után a magát és csapatát védő Doktor Strange és Magneto is érdekesen funkcionálnak.

A támadó, dps-hősök közül meglepő módon Hawkeye meglepően hasznos és erős lett. Mivel sok olyan szereplője van a Marvel Rivalsnek, akik brawlerek, vagyis az öklüket használva ütik egymást, ezért felértékelődnek az olyan távolsági, lövöldözős karakterek, mint Clint Barton. Hasonló okokból hasznos a Punisher, illetve Vasember, Űrlord és a félelmetes tempóban a térképeken keresztülrepülő Pókember is. A dps-osztály rejtett kincse azonban egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy mégis Holdlovag, aki ráadásul remek, sötét humort villant minden megszólalásánál, az íróknak köszönhetően.

Bár a NetEase a Diablo Immortallal bukott, most belenyúltak a tutiba, a 33 Marvel-hős közül, akiket eddig próbáltunk, mind egyediek, mókásak, és a támogató, supporthősök között is népszerű figurákat találunk, mint Loki, Mantis és Mordály. Amiben egyértelmű, hogy van hova fejlődnie még a Marvel Rivalsnek, az a térképek száma és sokszínűsége, illetve, hogy a capture the pointhoz hasonló, unalomig ismételt feladatokon csavarjanak valami érdekeset a fejlesztők. Thanos kesztyűje például adja magát egy jó kis push the payloadhoz.

A Marvel Rivalsnek a külső nézetes mód jól áll, a karaktereknek rengeteg képességük van, ennek köszönhetően, bár könnyű beletanulni, hogy miképp kell velük játszani, nyilván mesteri szintre eljutni izzasztó feladat lesz. Előnyére válik ennek a Marvel-játéknak az is, hogy teljesen ingyenes, nem kell hozzá túl erős vas, gyengébb számítógépen is simán elfut. Na és azt se felejtsük el, hogy a filmekhez megvásárolható skinek mellett a battle pass is egészen megengedő, nincs időhöz kötve, hogy mikorra teljesítjük benne a szinteket, miután beruháztunk rá.

A Marvel Rivalst jelenleg is teszteljük, érkezünk majd róla cikkel, de az első benyomások nagyon jók. Ráfért már a gamerekre egy ilyen online szuperhősös játék, amely az eddigiek alapján simán koporsóba rakhatja az amúgy is vergődő Overwatch 2-t.

A Marvel Rivals PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re elérhető, december 6-a óta.