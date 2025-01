Nyolc év telt el a Nintendo Switch 2017-es bemutatkozása óta, és a konzol lenyűgöző sikere után a rajongók egyre türelmetlenebbül várják a következő generáció érkezését. Bár a jelenlegi modell már kapott frissítéseket az OLED és Lite változatok formájában, úgy tűnik, közeledünk a Switch 2 hivatalos bejelentéséhez – sőt, ha a legfrissebb híresztelések igazak, az új konzolt már ezen a héten bejelenthetik.

Több szivárogtató, köztük Nate the Hate, a VGC és a The Verge jelentése szerint is a Nintendo várhatóan január 16-án, egy hardverre fókuszáló trailerben mutatja be az új modellt. Egy szoftveres bemutatót, azaz Nintendo Directet pedig februárra vagy március elejére terveznek.

Az elmúlt hetekben számos információ látott napvilágot a Switch 2 lehetséges kinézetéről. A CES kiállításon például a Genki nevű kiegészítőgyártó egy olyan prototípust mutatott be, amelyről azt állították, hogy egy valódi Switch 2 specifikációin alapult. A legnagyobb változások a Joy-Conokat érinthetik, amelyek a jelenlegi sínes rögzítés helyett mágnesesen csatlakoznak majd a konzolhoz. Ezen kívül egy új „C” gomb is helyet kapott a jobb oldali Joy-Conon, amelyről azt pletykálják, hogy valamilyen kamerafunkcióhoz kapcsolódhat.

Nagyobb, erősebb, masszívabb

A konzol kialakítása nagyobbnak ígérkezik: a Genki által bemutatott modell szerint 26,5 centiméter széles és 11,5 centiméter magas lesz, míg kijelzője nyolchüvelykes átlóval rendelkezik majd. A Digital Foundry értesülései szerint a Switch 2 egy egyedi Nvidia T239 chipsettel érkezik, amely az RTX 30 sorozatú Ampere architektúrára épül. Ez alapján az új konzol erősebb lehet, mint a PlayStation 4, de borítékolható, hogy nem éri el a jelenlegi generációs konzolok, tehát a PS5 és az Xbox Series X teljesítményét.

Ez nem is feltétlenül probléma egy olyan készülék esetében, mint a Nintendo Switch, az azonban már annál inkább, hogy a források szerint a chip nem támogatja a 4K felbontású DLSS technológiát, így a maximális felbontás 1440p lehet.

Ennek hátrányát elsősorban akkor vehetjük majd észre, ha dockolt állapotban, tévén szeretnénk majd a Switch 2-vel játszani. Egy másik forrásból már azt is tudni, hogy az új készülék 12 gigabyte LPDDR5 memóriát kap majd két, egyenként hat gigabyte-os egységre osztva. Egy másik érdekes fejlesztés, hogy a Switch 2 a legújabb SD-kártyákat is támogatni fogja, amelyek gyorsabb adatátvitelt és SSD-szerű teljesítményt nyújthatnak.

Milyen játékokra számíthatunk?

Az induló címekről még keveset tudni, a pletykák szerint viszont egy új Mario Kart játék már a megjelenés napján elérhető lesz, és egy új 3D-s Mario játék is érkezhet 2025 karácsonyára; emellett azonban a Nintendo több, harmadik feles fejlesztőcsapattal is együtt dolgozik. Pletykák szerint natív Switch 2-es portot kap majd az Assassin's Creed Mirage és az Assassin's Creed Shadows, de elméletben érkezik a Final Fantasy 7 Remake és Red Dead Redemption 2 is a Nintendo új konzoljára. Emellett persze az új készülék visszafelé is kompatibilis lesz, tehát vígan futtathatja majd rajtuk már meglévő Nintendo Switch-es játékait is.

Közel a megjelenés

Ugyan a Nintendo egyelőre semmilyen hivatalos információt nem tett közzé az új konzollal kapcsolatban – így a fentebb írtakat is érdemes fenntartásokkal kezelni –, a szivárogtatásoknak hála viszont már azt is tudni, hogy mikor jelenthetik be új készüléküket. Amennyiben hihetünk nekik, január 16. környékén lesz érdemes egy exkluzív bejelentésre számítani, ahol elsőként a Switch 2 kinézetét és hardveres specifikációit leplezhetik majd le a megjelenési dátummal karöltve. Ezekkel kapcsolatban egyébként még egészen nagy a vita: egyesek szerint már márciusban megjelenhet az új konzol, míg mások júniusi debütálással számolnak.

És hogy mennyibe fog kerülni? Az információk szerint nem meglepő módon áremelkedésre érdemes számítani a jelenlegi generációhoz képest, de nem drasztikusra. Jelenleg a normál Switch 300, míg OLED-kijelzős változata 350 dollárért szerezhető be – a Switch 2 pedig vélhetően 400 dollárról indul majd. Idehaza tehát 160-180 ezer forint közötti ajánlott fogyasztói árral lesz érdemes számolni, biztosat azonban természetesen csak a Nintendo tud mondani majd.