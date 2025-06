Hosszú ideig úgy tűnt, maga a Microsoft sem tudja, pontosan mit kezdjenek az Xbox branddel, mostanra azonban egyre inkább körvonalazódik a zöldek terve: az Xbox a jövőben már nem csak egy konzol lesz, hanem tulajdonképpen a gaming alfája és ómegája.

Ezt a narratívát erősíti Sarah Bond, az Xbox elnökének egyik legfrissebb bejelentése, illetve azok a marketingkampányok is, amiket az elmúlt hónapokban futtattak. Bond azt is megerősítette, hogy már gőzerővel dolgoznak a következő generációs konzolon, ami úttörő lesz – és nem feltétlenül azért, mert brutálisan erős lesz, vagy azért, mert eget rengető játékok érkeznek rá. Sokkal inkább azért, mert olyan kapukat nyit majd meg, amikről korábban azt hihettük, örökké zárva maradnak a konzolok világában.

Az új Xbox most már biztos, hogy az AMD-vel szoros együttműködésben készül – a megállapodás keretében a két technológiai óriás közösen tervez majd chipeket egy egész eszközportfólió számára. Ez magában foglalja a hagyományos, nappaliba szánt konzolokat és a jövőbeli kézi (handheld) eszközöket is. A partnerség célja, hogy a „grafikai innováció következő generációját” hozzák el, kiaknázva a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket is.

Az együttműködés persze senkit sem érhetett váratlanul. Már az Xbox One-ban, illetve az Xbox Series X és Series S konzolokban is az AMD által gyártott lapka ketyegett – ahogy egyébként a PlayStation 4-ben és 5-ben is –, Bond nyilatkozata alapján azonban exkluzivitást nyerhet az Xbox az AMD konzolokba szánt chipjei felett.

Elengedték a jelenlegi generáció kezét

A hírek fényében jól látható, hogy a zöldek már a jövőre koncentrálnak, a jelenlegi generációt szinte teljesen elengedve; az aktuális generáció feltuningolásából például teljesen kiszálltak, a PS5 Próhoz hasonló erősebb Xbox konzol már biztosan nem érkezik. A Game Pass ugyan továbbra is óriási siker, a házon belüli stúdiók játékai viszont a Sony fejlesztéseivel ellentétben ugyancsak nem aratnak töretlen sikert, és nem is érkeznek időben.

Hol van például a 2020-ban belengetett, majd 2025-re ígért Fable, vagy az ugyancsak 2020-ban bemutatott State of Decay 3?

Elméletben ennek a két játéknak kellett volna a Series X/S generáció meghatározó címeinek lennie, jó eséllyel viszont csak az utolsó pillanatban futnak majd be, vagy még akkor sem – amennyiben hihetünk a bennfenteseknek, 2027-ben startol a következő generáció, ami mindent megváltoztat. Persze a Microsoft és az Xbox a Series X/S konzolokkal kapcsolatban is így nyilatkozott, konkrét terveket azonban akkor nem hoztak nyilvánosságra; most viszont pontosan tudjuk, mivel készülnek.

Ha ezt meglépik, annyi lehet a PlayStationnek

A hardveres újdonságok mellett ugyanakkor talán még fontosabb az a stratégiai irányváltás, amit a Microsoft képvisel. Bond többször hangsúlyozta, hogy egy olyan platformot építenek, ami „nincs egyetlen áruházhoz vagy egyetlen eszközhöz kötve”. Ez egyértelmű utalás arra, hogy a jövő Xbox konzoljai nem zárkóznak majd el más digitális piacterektől – mint például a Steam vagy az Epic Games Store –, ami korábban hallatlan volt a konzolok esetében.

Mint ismeretes, ahogy a Microsoft, úgy a Sony is, veszteséggel, a lehető legalacsonyabb áron kínálja konzoljait, hogy az a lehető legtöbb ember számára elérhető legyen. A kiesett bevételt a játékok értékesítésével pótolják, amiket a felhasználók online csakis kizárólag az adott konzol áruházában tudnak megvásárolni – legalábbis jelenleg.

A Microsoft pontosan ezen változtatna a következő Xbox generációval.

A stratégia kulcsa a Windows, amelyet a Microsoft az első számú játékplatformmá kíván tenni. Az elképzelés egy olyan ökoszisztéma, amelyben a játékosok bárhol és bármilyen eszközön folytathatják kedvenc játékaikat, legyen szó konzolról, PC-ről vagy a felhőn keresztüli streamelésről. Ez a modell már felsejlett az Asusszal kötött partnerségben bemutatott kézi konzoloknál, a ROG Xbox Allynál is, amelyek Windows-alapon futtatva teszik lehetővé más áruházak elérését – hasonlóképpen kell elképzelni a jövő nappalikba szánt Xbox konzolját is.

A kérdés már csak az, hogy mit szól majd ehhez a Sony. Egy olyan Xbox ugyanis, ami hirtelen hozzáférést biztosít egy felhasználó akár több száz játékból álló Steam-könyvtárához – amiben akár még Sony-exkluzív címek is lehetnek –, enyhén szólva is formabontó elképzelés. Miért venne valaki PlayStation 6-ot, ha valaki vehet egy új Xboxot, amin Steamen keresztül idővel játszhat akár PS-exkluzív címekkel is? – merülhet fel a kérdés.

Ha a Sony nem lép, az egyetlen előnyük az marad, hogy az általuk birtokolt franchise-ok új fejezeteivel – mint például a Spider-Man, a Death Stranding, a The Last of Us, vagy a Ghost-széria – a saját konzoljukon lehet majd először játszani. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy idővel a PC-sek számára is megvásárolhatóvá teszik ezeket a játékokat, Steamen keresztül pedig – elméletben – az új Xbox is futtatni tudja majd azokat.

A bejelentés tehát abszolút egy új korszak kezdetét jelzi az Xbox számára: a zárt konzol-ökoszisztéma helyét egy nyitott, eszközfüggetlen játékplatform veszi át, ami egy pillanat alatt felrúgja azt, amit az elmúlt közel 30 évben a konzolokról gondoltunk. Ahogy Bond fogalmazott, „az Xbox következő generációja életre kel, és ez még csak a kezdet”. A részletekre valószínűleg még várnunk kell, az irány viszont már most tiszta; a következő hónapokban vélhetően még több információ lát majd napvilágot.