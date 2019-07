Megmutatjuk, hogy tudja törölni a fotóit a FaceApp szervereiről

Viharos története van a FaceApp nevű mobilappnak, amellyel mindenféle vicces filtereket lehet a fotóinkra tenni, például meg lehet vele öregíteni magunkat vagy kicserélni a hajunkat. Az appnak volt egy 2017-es felfutása (akkor mi is teszteltük), és az első balhé is akkoriban érte: rasszizmussal vádolták, amiért a szépségfiltere kifehérítette a feketéket.

Az elmúlt napokban pedig előbb attól volt hangos az internet, hogy a FaceApp egyik továbbfejlesztett szűrője milyen élethűen öregít; aztán meg attól, hogy ezzel az ügyes marketingkampánnyal milyen sokan kipróbálták, miközben tudtukon kívül szabad kezet adtak az orosz fejlesztőknek a képeik bármilyen célú felhasználására. A dolog már ott tart, hogy egy amerikai demokrata szenátor az FBI-t kéri, hogy vizsgálják ki, nem jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot az app.

A felzúdulás hatására a FaceAppot kiadó cég vezetője, Jaroszlav Goncsarov is megszólalt, és nagy vonalakban azt mondta, hogy eszük ágában sincs megosztani senkivel a felhasználóik privát fotóit. Ami érdekesebb, hogy azt is elárulta, hogyan kérhetik a felhasználók a legegyszerűbben, hogy töröljék a képeiket a cég szervereiről – írja a Next Web.

Ha ön is kipróbálta az appot, és nyugodtabban aludna, ha megkérhetné őket, hogy töröljék a fotóját, akkor

nyissa meg az appot a telefonján,

navigáljon el a Settings > Support > Report a bug menüpontra, végül

a szöveges hibabejelentőben az üzenet témamegjelölésébe írja bele, hogy privacy (azaz magánszféra).

Nem kifejezetten intuitív a dolog, de a cég ígérete szerint már készül erre egy külön felület.

Goncsarov egyébként a Techcrunch-nak azt mondta, hogy a fotókat azért tárolják a szervereiken, hogy ha egy felhasználó új változást akarna rajtuk eszközölni, ne kelljen újból feltöltenie azokat. A képeket viszont csak ideiglenesen tárolják, Goncsarov szerint a legtöbbet 48 órán belül törlik. Addig is a képeket pedig nem orosz szervereken, hanem az Amazon és a Google bérelt szerverein tárolják.