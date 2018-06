Megint terjed a Wizz Air-es átverés, ne dőljön be!

Tavaly novemberben már írtunk egy tipikus adathalász akcióról, amelyben a Wizz Air nevével éltek vissza a bűnözők, akik kamu ingyenrepjegyek ígéretével akarták kicsalni a személyes adatokat a felhasználóktól.

Most újra felbukkant a Facebookon egy ugyanilyen átverés, amelyben megint a Wizz Air weboldalát másolták le, hogy egy fergetegesnek hangzó (1 euró, 2 repjegy!!!), persze nem létező akcióval csapják be az embereket. A friss átverésről beszámolt az atveros-oldalak.com is, ők végigkattintgatták a kérdőívet, és szépen eljutottak addig, hogy az oldal a bankkártyaadataikat kérje.

A különbség csak annyi, hogy ezúttal kicsit más a kamu weboldal címe, de ezt nem írjuk le, hogy még véletlenül se kattintson rá senki. Bár amikor mi megtettük, a vírusirtó rögtön jelezte, hogy kártevőt talált az oldalon, tehát akinek védve van a gépe, elvileg el se jut addig, hogy megadhassa az adatait.

A SharedCount szerint az új átverés egyelőre még nem ment túl nagyot, és Facebook már több olyan posztot látni, ami arról szól, mekkora kamu. Ön se dőljön be, és – ahogy a szintén népszerű telekomos átverés kapcsán is részleteztük – általában is figyeljen az olyan árulkodó jelekre, mint a hivataloshoz nagyon hasonló, de mégis különböző url-cím, a hibás magyarság, a nagy cégektől szokatlan stílus, meg úgy általában a hihetetlenül jól hangzó ajánlatok, amelyek a közösségi oldalakon terjednek.

Frissítés

A cikkünk megjelenése után a Wizz Air is reagált a nevükkel visszaélő átverésre:

A Wizz Air ezúton is szeretné megerősíteni, hogy a vállalat hivatalos honlapja a wizzair.com címen található. Bármilyen promóciót, illetve versenyt a légitársaság kizárólag a saját hivatalos honlapján, illetve a saját hivatalos közösségimédia-felületein, valamint a WIZZ hírlevélben hirdet meg. A Wizz Air azt tanácsolja, hogy a felhasználók kizárólag a vállalat hivatalos csatornáit keressék fel, más, a repülőtársaság akcióiról, felhívásairól szóló oldalakra, linkekre ne kattintsanak. A Wizz Air megteszi a szükséges lépéseket azon személyek, illetve jogi személyiségek ellen, akik hamisan állítják, hogy a Wizz Air nevében járnak el, illetve akik a Wizz Air nevében félrevezetik, megtévesztik a fogyasztókat

– írják a közleményben.