Sajnos ez nem az Etna kitörése az űrből

Az elmúlt napokban olvasóink közül sokan találkozhattak az alábbi fotóval:

A közösségi médiás (elsősorban facebookos) megosztásokban többnyire azzal kommentálják a felvételt, hogy az a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) készült pár nappal ezelőtt, amikor Szicíliában kitört az Etna vulkán, és a képen a tűzhányó füstfelhője látható, ahogy a légkör magasabb rétegei fel bodorodik.

Rutinos olvasóink mostanra már jól tudják, hogy ez nem pont így van.

A fotót elsők között a meteorológiai hírekkel, jelenségekkel foglalkozó Severe Weather Europe pörgette meg alaposan, amikor december 26-án az egyik szerkesztő kitette azzal a szöveggel, hogy "Az Etna egyik korábbi vulkánkitörésének látképe az űrből. A fotó a Nemzetközi Űrállomásról készült."

A slendriánul megfogalmazott két tőmondatban semmi pontosabb infó nem szerepelt, nem csoda, hogy sok felületes olvasó azt hihette, hogy egy friss képről van szó, és zsigerből osztották is, mint fantasztikus űrfelvételt egy éppen zajló fantasztikus természeti jelenségről. (Igaz, hogy a Severe Weather Europe szövegében az szerepelt, hogy "one of its previous eruptions", de a facebookos megosztások alapszabálya, hogy a képeket videókat megosztók többsége nem olvassa el a csatolt szöveget, legfeljebb az első pár szót. Ami itt annyi volt, hogy "View of Etna volcano eruption from space". Ennyi pedig elég is a többségnek, hogy egy aktuális eseményt fejben összekössenek egy eléjük kerülő képpel.)

Szerencsére a Severe Weather Europe posztjához fűzött hozzászólásában Gilicze Bálint természetfotós, tudományos újságíró helyre tette a dolgokat. Mint írja, a fotót eredetileg Luca Parmitano (az Európai Űrügynökség (ESA) olasz űrhajósa) készítette az ISS-ről, és 2013. szeptember 1-jén osztotta meg hivatalos Facebook-oldalán. Az űrhajós eredendően annyit írt a fotóhoz, hogy "naplemente a Földközi-tengeren".

Tehét ezzel már nyilvánvaló, hogy egy bő öt évvel ezelőtti fotóról van szó, semmiképp nem egy aktuális eseményt látunk rendkívüli perspektívából. Na, de mi van az állítás másik felével, ami szerint egy korábbi vulkánkitörés látható a fotón? Sajnos úgy tűnik, ez sem állja meg a helyét. Egyrészt az olasz űrhajós sem úgy osztotta meg a fotót, hogy az Etna kitörése lenne látható rajta (pedig egy olasz asztronautának mennyivel izgalmasabb lett volna az, mint egy naplemente), másrészt az eredeti fotó alatti párbeszédben Parmitano egy kérdésre – "ejha, az ott az Etna füstfelhője?" – azt válaszolta annak idején, hogy "nem, szerintem zivatarfelhő".

Ez utóbbit támasztja alá több dolog is. Egyrészt 2013 augusztusának végén (amikor a fotó készülhetett) az Etna aktív volt ugyan, de a vulkánkitörési-index 0-tól 8-ig terjedő skáláján csupán 1-es, 2-es szintű aktivitást mutatott, nagy, a mostanihoz hasonló kitörése nem volt. Másrészt ha a fotó kérdéses részletét kinagyítjuk, a "füst" a környező felhőzettel megegyező színűnek és szerkezetűnek látszik, formája pedig hasonlatos más, űrből fényképezett zivatarfelhőkhöz, és nem is látni benne vulkánkitörésre jellemző barnás, sötét színeket. És talán ami a legfontosabb, amire Landy-Gyebnár Mónika asztrofotós, szakíró is felhívta a figyelmet egy másik kommentben: ha a fotót összevetjük Szicília domborzati térképével, az Etna nem is ott van, ahol a "füst" bodorodik, hanem tőle északabbra (a képen jobbra, kicsivel lentebb).

Balra a gomolyfelhő, jobbra az Etna