Rengeteg kamu koronavírustesztet hirdetnek a neten

Hiába tesz meg mindent a Facebook, a Google, és más online hirdetési platformok a koronavírus miatt aggódókat célzó csalók, illetve hirdetéseik kiszűrésére, az efféle reklámokból olyan sok van, hogy óhatatlanul is átjut jó néhány is a szűrőkön. Olvasónk küldött több koronavírusteszt-hirdetést is, amelyekkel a Facebookon találkozott, és több mint valószínű, hogy hamisak.

Gyakorlatilag biztosak lehetünk benne, hogy ha a közösségi médiában találkozunk – rendszerint homályos hátterű külföldi oldalakon kínált – otthoni koronavírustesztekkel, azok átverések. A legvalószínűbb az, hogy maga a termék nem is létezik, és hiába küldjük el a pénzt, semmit sem kapunk cserébe.

Az egyik Facebook-hirdetésben szereplő termék

De talán még rosszabb, ha küldenek egy terméket, amelyről azt állítják, hogy képes kimutatni a koronavírust. A WHO és minden más egészségügyi hatóság szerint veszélyes könnyelműség otthon tesztelni magunkat kétes eredetű és hatékonyságú eszközök segítségével. Nem tudhatjuk, hogy az a teszt valóban kimutat-e bármit is, és azt milyen pontossággal teszi. Könnyen lehet, hogy negatív eredményt ad a fertőzötteknél is, vagy fordítva.

A jelenség világszerte ismert, főként azokban az országokban, ahol a hatóságok a lakosság elvárásainál kevesebb tesztet végeznek. Nyilvánvalóan hatalmas igény van a koronavírustesztekre, és azt a nyerészkedők és csalók ki is használják.

Miközben Nagy-Britanniában a kormány azt a célt tűzte ki, hogy naponta 25 ezer tesztet fognak elvégezni, jelenleg erre a kapacitások nem elegendők. Az NHS (a brit társadalombiztosítás) nemrégiben azt jelentette be, hogy nem tudnak minden gyanított esetet tesztelni.

Jelenleg több millió tesztet akar a brit kormány vásárolni. Amíg ez nem valósul meg, sokan ugrottak rá a lakossági igényre. Egy magánklinika orvosa például háromszoros áron kínál teszteket, és ezzel egy hét alatt 2,6 millió fontot keresett. Egy másik labor, az Alphabiolabs azzal került be a hírekbe, hogy 125 fontért kezdte kínálni a teszteket – azokat, amelyeket egy amerikai labortól vásároltak, darabját 9 dollárért.

Nemrégiben írtuk meg, hogy egy hazai online áruház várható termékei között (tehát jelenleg nem elérhető módon) is megjelent egy, az állítások szerint otthon is elvégezhető teszt. Kérdésünkre akkor az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet így reagált, és ez minden valós vagy hamis koronavírustesztre vonatkozik:

A COVID-19 esetében az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és a WHO ajánlásai is egyértelműen kerülendőnek tartják az önellenőrzési célú tesztek forgalmazását, hiszen ilyen módon a megfertőződött személyek felkutatása és hatósági elkülönítése nehézségekbe ütközik, amelynek eredményeként a terjedés megelőzése és lassítása is ellehetetlenülhet.

