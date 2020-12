Dőlnek a Szájer-mémek

A belga rendőrök által szétzavart orgiáról ereszen menekülő európai képviselő története természetesen nem hagyta hidegen a magyar internetezőket.

Szájer József EP-képviselő brüsszeli kalandjának köztudatra gyakorolt hatása megmutatkozik az internetes mémek terén felfutó aktivitásban. Míg azonban pár nappal korábban Demeter Szilárd liberalizmust nácizmussal megfeleltető tárcája felháborodott nyilatkozatvihart keltett, Szájer József esetének visszhangjában egyértelműen általános közröhej tünetei fedezhetők fel.

A magyaroknál hagyományosan erősek a verbális mémek, ennek megfelelően záporoznak az eresz-nem ereszt szóviccek is. Közösségi médiában, amúgy teljesen újszerűen, zenés reakciók is megjelentek, például az Esik eső csendesen, lepereg az ereszen című műdal, a Crucified az Army of Loverstől vagy a Republic könnyen félrehallható Szállj el, kismadár.

Képes mémek frontján egyértelműen az ereszen menekülés a fő motívum. Szájer Pókemberként, Mikulásként, bádogosként jelenik meg.

A mémek másik vonulata a botrány politikai összefüggéseire reflektál, például a köztévé híradóját kifigurázó mémmel. Borítékolható volt továbbá 2020 eddigi legnagyobb politikai mémje, Dúró Dóra könyvdarálásának egyébként is témába vágó integrálása Szájer Józseffel, ami már-már hologramszerűen tömöríti az idei év belpolitikai közérzetét.