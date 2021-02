Húszéves az All Your Base

A korai internet egy cyberpunk vadnyugat volt, ahol mindenki titokzatos álnév mögé bújva hackerdolgokat művelt, a válla mögött hátrapillantva Winampot telepített, vagy vakon gépelte a HTML-tageket, és az emberek jól elszórakoztak egymás béna pózolásán.

Ebben a közegben jelent meg az All Your Base Belong To Us! Nem az első mém volt, de sok szempontból a modern internetes mémek előképének tekinthető.

Történelem

A Zero Wing a japán Namco 1989-ben kiadott, oldalra gördülő űrhajós-lövöldözős játéka volt. A játék intrójában megjelenik a főgonosz Cats, közli, hogy átveszi a hatalmat, és megkezdődik az harc. A jelenet tele van Engrish néven is ismert tört japán-angollal – ez a korabeli játékokban egyáltalán nem volt feltűnő, annál inkább 1998-ban, amikor animált GIF-ként tűnt fel egy játékos fórumon.

2000 őszén újra felszínre dobódott a Something Awful online vicclap fórumain, és bekövetkezett a robbanás: kreatív emberek egy csoportja nekiállt és ugyanazt a tréfás mondatot kezdte szerkeszteni különböző képekre. A Something Awful fóruma maga is a Reddit és 4chan egyfajta előzménye volt, ahol már ekkor jelen voltak azok a kreatív folyamatok, amelyek a képmakróműfaj létrejöttének és a mémgenerátorok megjelenésének az előzményei.

Az All Your Base jelenség végül a kor fő vírushordozóján, flash animációként terjedt el világszerte, a Newgrounds flash portálról. Nem kellett más, csak végigpörgetni a tréfás képeket és alátenni a játék eredeti zenéjének gabber techno feldolgozását.

Somebody set us up the bomb!

A végeredmény mai szemmel primitív, de a hatása intenzív volt, az akkori sajtót bejárva máig a nyelv részét képezi és szófordulatként visszaköszön AOC-nél vagy Elon Musknál.

A szóban forgó bázis maga az internet volt, amit az a mém által is ünnepelt szabadság jellemzett, hogy az akkori felhasználók maguk tölthették fel tartalommal, mielőtt mindent magába szívott volna az embereket követő és minden mozzanatukat pénzzé tevő közösségi média.

Húsz évvel ezelőtti beszámolónkat itt olvashatja.