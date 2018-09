Egy 27 kilométeres csőben meghasad a valóság

A teljes komplexum legalább annyira bonyolult konstrukció, mint egy önálló város, és nagyjából annyi energiát is fogyaszt. Működés közben a mágnesekben 10 gigajoule energia halmozódik föl; ennyi energia szabadul fel 2400 kilogramm TNT felrobbantása közben. Ennek megfelelően a rendszer karbantartása is rengeteg erőforrást igényel. A költségekről nem is beszélve: a hadronütköztető kialakítása 7,5 milliárd euróba került. (Fotó: CERN)