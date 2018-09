Tovább garázdálkodnak a rettegett kiberbankrablók

Hiába fogták el nemrég az állítólagos vezetőjét és több tagját, továbbra is aktív a a világ egyik leghírhedtebb kiberbűnbandája, a pénzügyi lopásokra szakosodott Carbanak vagy Cobalt – írja a Sky News.

A csoport tagjai 2013 és 2018 között több mint 40 országban, több mint 100 bank megtámadásával szereztek összesen egymilliárd eurót, és 15 millió bankkártya adatait szerezték meg csak az Egyesült Államokban, hogy azokat később a sötét weben értékesítsék. Hozzáfértek bankszámlákhoz, átírták azok adatait, pénzt utaltak róluk a saját számláikra, de bankautomatákat is hekkeltek sorozatban.

A banda Denis K néven ismert ukrán fejét idén márciusban tartóztatták le Spanyolországban, augusztusban pedig további két ukrán hekkert fogtak el.

A Secureworks nevű kiberbiztonsági cég azonban, amely korábban is részt vett a Carbanak tevékenységének felderítésében, azt állítja, hogy a letartóztatások ellenére a csoport továbbra is aktív és támadásokat hajt végre. A cég szerint a kezdetben kizárólag elmúlt kelet-európai célpontokra összpontosító banda az elmúlt 18 hónapban egyre inkább nyugat-európai, ázsiai és amerikai pénzügyi intézményeket is célba vett.

A cég egyik kutatója a Sky Newsnak arról beszélt, hogy a Carbanak jó példája annak a trendnek, hogy a nagy kiberbandák egyre inkább úgy működnek, mint az állami hekkercsoportok: az egyszerűbb akciók helyett egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak, saját fejlesztésű kártevőket vetnek be, és egy hálózatba bejutva képesek és hajlandók is türelmesen várakozni, hogy felderítsék a terepet a tulajdonképpeni akció előtt.