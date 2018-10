Trump kezd hinni a klímaváltozásban

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke már nem gondolja azt a klímaváltozásról, hogy hoax, jelentette az Associated Press amerikai hírügynökség. Az elnök a CBS televízió "60 perc" című műsorának adott interjút, a vasárnap éjjel sugárzott adásban a következőképp fogalmazott:

Azt hiszem, valami történik. Valami változik, de vissza is fog változni. Nem hiszem, hogy hoax. Azt hiszem, van különbség. De nem tudom, hogy az ember okozza-e. Azt mondom, hogy nem akarok erre dollárbilliókat költeni. Nem akarom, hogy munkahelyek milliói szűnjenek meg emiatt. Nem tagadom, hogy változik a klíma. De igenis visszaváltozhat. Hiszen millió éves folyamatokról beszélünk.

Tehát Trump korábbi - elsőként egy Twitter-üzenetben megfogalmazott - állításaival szemben azt mára elismeri, hogy a klímaváltozás létező probléma, de ott még nem tart, hogy ebben elismerje az ember szerepét. Trump ráadásul optimista, bízik hogy az utóbbi években tapasztalt folyamatok maguktól visszafordulnak, anélkül, hogy neki és az Egyesült Államoknak egy szalmaszálat is keresztbe kellene tenni a kiváltó okok megszüntetése érdekében.

"A globális fölmelegedést a kínaiak találták ki, azért, hogy rontsák az Egyesült Államok iparának versenyképességét" – ezt még jóval elnöksége előtt, 2012 novemberében írta Twitterére az Trump, aki később próbálta elviccelni a kérdést, mondván nem gondolta komolyan. Viszont elnöksége alatt többször is hoaxnak nevezte a klímaváltozást, és egy sor intézkedése is azt tükrözte, hogy nem hisz a klímakutatók figyelmeztetéseinek. Markáns kifejeződése volt ennek egyebek mellett, hogy a klímaszkeptikus Scott Pruitt-ot nevezte ki az amerikai Környezetvédelmi Hatóságot (EPA) elnökének (aki azóta lemondott), saját környezetvédelmi tanácsadójának is egy ismert klímaváltozástagadót jelölt, és a NASA élére is egy klímaszkeptikust állított.

Trump hétfőn meglátogatja a Georgia és Florida államok Michael hurrikán által letarolt térségeit. Azzal kapcsolatban is kételyeit fejezte ki a tévés interjúban, hogy köze lenne a szélsőséges időjárási viszonyoknak, az egyre erősödő trópusi viharoknak a klímaváltozáshoz:

Azt mondják, hogy voltak már sokkal rosszabb Hurrikánjaink is, mint a Michael.

Amikor a műsorvezető rákérdezett, hogy kik azok az ők, Trump annyit modnott, hogy "az emberek". A kérdésre, hogy akkor mi van azokkal a kutatókkal, akik szerint a Michael hurrikán minden eddiginél pusztítóbb volt, Trump így felelt:

Mutassa csak meg nekem azokat a tudósokat, tuti, hogy hatalmas politikai hátszéllel dolgoznak.

Trump mindezeket alig pár nappal azután mondta, hogy a Nobel-díjas Éghajlat-változási Kormányközi Testület figyelmeztetést adott ki, a globális felmelegedés egészségügyi, szociális, élelmezésügyi, vízellátási, biztonsági és gazdasági hátrányait sorolva hosszan. A testület szerint jobb állapotba kerülhetne a Földünk, ha a vezető országok korlátoznák a klímaváltozást okozó emberi tényezőket, legfőképp az üvegházhatást okozó gázok - elsősorban a szén-dioxid - kibocsátását, amiről pont a Trump által felrúgni kívánt párizsi klímaegyezmény is szól.