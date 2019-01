Jön a 6G! A 9K! Az 5D! A wirtuális walóság!

Régi trükk a techvilágban, hogy figyeljük meg, mi az éppen trendi technológia, adjunk hozzá egyet, és máris miénk a reflektorfény, meg az innováció aktuálisan éppen meghaladhatatlan csúcsa. Amikor a 4K felbontás volt a forró téma, a Dell meg az Apple azonnal belengette a maga 5K kijelzőjét; a 3D-mozikat lepipáló 4D-sek már itthon is hódítanak (oké: “hódítanak”); és nem fogják kitalálni, mivel foglalkozik a 2019-es CES konferenciaprogramjának egyik slágerelőadása, amikor egyébként mindenki az 5G hálózatokon pörög: úgy van, a 6G-vel.

Éppen csak a virtuális valóságot nem jutott még eszébe senkinek azzal felturbózni, hogy hozzáad egyet, és dupla vével írja.

Ennek szellemében most a CES előtt megpróbáljuk megjósolni, milyen újdonságok várhatók 2019-ben, miket próbálnak majd lenyomni a torkunkon a marketingesek, mik lehetnek az év igazi nagy durranásai, és mi az, amiben megint reménykedhetünk egy évig, hogy aztán ne legyen belőle semmi.

Nagyon sok G

Az említett 6G-s hipszterkedéstől eltekintve 2019 slágerének az 5G technológia elterjedése ígérkezik. A 20 giga/sec sávszélességű mobilnet a gyakorlatban nagyjából azt jelentené, hogy nincs értelme többé a vezetékes, vagyis helyhez kötött netelérésnek, se a wifinek, bárki bármilyen online tartalomhoz bárhol és bármikor hozzáfér, kvázi azonnal. Nem jelent szűk keresztmetszetet az adatátvitel az óriási adatmennyiséggel járó nagy felbontású (VR, 3D, 4K, akármi) videóknak, meg úgy általában semminek: ha valami ott van a felhőben, arra tekinthetünk úgy, hogy ott van a zsebünkben.

Ez egészen csodálatosan hangzik, csak hát egyrészt elég durva infrastruktúra-fejlesztést igényel, másrészt az első 5G-képes okostelefonok csak 2019-ben várhatók, és úgy általában az egész rendszer jó esetben 2020-ban kezd el igazán működni. Ettől persze még a beetetési időszak állati fontos, és minden cég kezét-lábát törve igyekszik majd 5G-képes kütyükkel előállni, amik persze a demóhálózatokon elképesztő kunsztokat villogtatnak.

Ami várható: Agyonhasználják az 5G-t, mint marketinges varázsszót, lesz pár telefon, ami már kompatibilis vele, de hálózat alájuk még alig-alig.

Amiről csak álmodni merünk: Rendes 5G-lefedettség, és a gyakorlatban is használható készülékek.

Tekerhető-hajtogatható jövő

Ha már az okostelefonok előkerültek: ezen a piacon kisebb pánik kezd kialakulni az elmúlt 1-2 évben, másfél milliárd készülék magasságában sikerült elérni a világ éves felvevőképességének a határát, a konstans áremelés, mint stratégia igazából csak az Apple-nek jön be (mostanság már neki se annyira). Szóval valamit ki kéne találni, hogy tovább lehessen bővülni. Úgy néz ki, ez a nagy durranás 2019-ben a hajlítható kijelző lesz, és az arra épített összehajtogatható - feltekerhető telefonok. Vagy éppen tabletek. Épp ez a lényeg: az összehajtható képernyővel tényleg tablet méretűre lehet hizlalni egy telefont, de közben a kényelmes hordozhatóság is megmarad. Ez pedig sokkal nagyobb dolog, mint elsőre tűnik. Azt már láttuk, hogy ha van egy nagyobb méretű kijelző kéznél, egy izmosabb okostelefon simán használható számítógépként, és egy hajtogatható képernyős telefonnal ugye mindig lenne kéznél aránylag nagyobb méretű kijelző.

A pletykák szerint a Samsung, az LG és a Huawei is ilyen telefon bejelentésével készül a CES-re, de biztosan nagyon igyekeznek a kisebb gyártók is, egy kaliforniai startup már pár hete be is lengette a maga világelső összehajtható telefonját, egy elég rémisztő árcédula társaságában. Itt az 5G-hez hasonlóan óriási verseny várható az első valóban működő, nagyobb gyártótól származó és elérhető árú modell piacra dobásáért.

Ami várható: Több gyártó is bemutatja a maga hajtogatható-feltekerhető telefonját.

Amiről csak álmodni merünk: Lesz köztük olyan, amit ki is lehet hajtogatni, és még mindig működőképes marad.

Ha a valóság már unalmas

A legújabb generációs VR-őrület valamikor 2016 körül kezdődött, és elég szórakoztató megfigyelni, hogy ugyan azóta sem lett belőle világhódító jelenség, a nagy cégek pont ugyanúgy állnak hozzá, mint a Gyalog galoppban az egyszeri király a várépítéshez:

A sztori most nagyjából a “leégett, összedőlt, és aztán süllyedt el” fázisnál tart, de már annyi pénzt tettek bele a nagy cégek és befektetők (csak startupokba csak tavaly 3,6 milliárd dollárt, és ez hol van még a Samsung-Sony-Facebook kategóriás behemótok költésétől), hogy csak megpróbálják felépíteni a következő várat is a mocsárban.

Az idei CES előzetes bejelentéseit elnézve az összes létező irányban próbálkoznak a fejlesztők, a szuperolcsótól a szupermagas minőségűig, a klasszikus VR-től a beágyazott és kevert valóságig. Viszont egyre inkább úgy néz ki, hogy ez nem az otthoni szórakozás terepe lesz, inkább VR-vidámparkok és egyéb szórakozóhelyek attrakciója, ami drága, speciálisan kialakított teret és kellékeket igényel, de cserébe tényleg hasfalszaggató élményt ad. Ahogy mondjuk a hullámvasút vagy a gokartpálya, ami szintén nincs otthon mindenkinek a kert végében.

Ami várható: Kreatív és bizarr ötletek garmadája, hogy mégis mire lehet jó ez az egész VR-izé.

Amiről csak álmodni merünk: A kreatív és bizarr ötletekből legalább néhány valóban működőképes + végre eltűnnek a hatalmas és ormótlan VR-szemüvegek, és valami kulturáltabb megoldás veszi át a helyüket.

Tévéforradalom menetrend szerint

A tévéknél, ami a CES-nek mindig az egyik központi és szuperlátványos témája, nagyjából ugyanaz a krízis érezhető, amit a telefonoknál említettünk pár bekezdéssel feljebb: az egész iparág sóvárog valami újítás után, amivel rá lehet venni a népeket, hogy lecseréljék a készülékeiket. Ilyesmi legutóbb a HD felbontás volt (és sokkal kisebb mértékben ugyan, de később a 4K), és az már most látszik, hogy a felbontás további emelése zsákutca. A 8K ugyan már a boltokban van, de egyrészt nem kínál olyan ugrásszerű fejlődést a 4K-hoz képest, mint az ára indokolná, másrészt ami különbség van, az se látszik, mert 8K-s tartalom gyakorlatilag nem létezik.

A képminőség egyéb trükkökkel való turbózása (és a Samsung régóta pletykált átlátszó tévéje) mellett így várhatóan a tévék okosítása fog előtérbe kerülni, hangvezérlés, gesztusvezérlés, a kívánságainkat leső és a tévénézési szokásainkat kiismerő mesterséges intelligencia, és hasonlók. És ez az, amitől egyúttal rettegnek is a tévégyártók, hiszen ehhez nem is kell tévégyártónak lenni, elég egy Chromecast-szerű, HDMI-be dugható kütyü, ami AI-t tölt a tévébe. Így tulajdonképpen bármilyen startup, vagy Google-Apple-Netflix méretű óriás konkurenciává tud előlépni a piacon, ha olyan kedve szottyan. Kíváncsian várjuk, kinek fog olyan kedve szottyanni.

Ami várható: 8K, OLED (QLED, WLED, és hasonló mutációk) mindenhol, esetleg valaki felmerészkedik egy prototípus erejéig 10 vagy 16K-ra, csak hogy elmondhassa magáról.

Amiről csak álmodni merünk: Valami olyan látványos újítás, mint annak idején a 3D volt, csak most életképes. Hologramok, beágyazott valóság, bármi. Esetleg blockchain. Jobban belegondolva: főleg blockchain!

Ön vezet

Ha a VR kapcsán felmerült, hogy azért erőltetik a nagy cégek, mert már túl sok befektetésük áll a fejlesztésben, hát ez hatványozottan érvényes az önvezető autók világára, ahol a becslések 80 milliárd dollárról szólnak (ráadásul ez 2017-es adat). Az önvezető autó valamikor majd egyszer persze legalább annyira felforgatja majd az életünket, ahogyan száz éve a hagyományos autó tette, így nem véletlen, hogy mindenki hatalmas tétekkel száll be a buliba. Csak hát még mindig legalább 5-10 év kell ahhoz, hogy az egészből kézzelfogható, a közutakon járó valóság legyen.

Ennek megfelelően a CES-en már lassan külön csarnokot töltenek meg az önvezető autók (a kínai CES-en meg nem lassan, hanem tényleg), és mindenki egymásra licitálva próbál nagyobbat mondani a többieknél. Tavaly ezt a versenyt az Nvidia nyerte azzal, hogy az ő önvezető mesterséges intelligenciájuk a virtuális valóságban tolja a deep learninget. Na, idén kb. ez lesz az alap.

Viszont ha már így előkerült, az önvezető algoritmusok (meg úgy általában a mesterséges intelligencia) brutális hardvert igényelnek, nem csoda, hogy a CES-re új processzorok bejelentését tervezi az Intel, az AMD és az Nvidia is.

Ami várható: Okosautók minden sarkon, és mindenben, de MINDENBEN hangvezérlés, Alexa, Siri és a Google Asszisztens kórusa.

Amiről csak álmodni merünk: Egy kézzelfogható dátum arra, hogy mikor lehet az első önvezető autót megvenni és kivitetni vele magunkat a forgalomba.

És a lényeg

A CES igazi esszenciáját a több ezer kiállító között váratlanul felbukkanó extrém fura, vicces és meghökkentő kütyük adják. 2018-ban például rácsodálkoztunk motoros bőröndre, okos pálinkafőzőre, pingpongozó robotra, de szembejött okoszokni, ruhahajtogató robot és a mobiltelefon sugárzásától védő hitech alsónadrág is.

Pár nap, és a helyszínről számolunk be arról, hogy idén mik a legjobb okoskütyük a világon.

Ami várható: Az LG intelligens kapszulás sörautomatája.

Amiről csak álmodni merünk: Hogy ez nem fog beférni a kedvenceink top100-as listájára.

(Borítókép: A 2018-as CES kiállításon egy nő próbálja ki a 8K VR élményt, Las Vegas-ban 2018. január 10-én. Fotó: Alex Wong / Getty Images Hungary)