A WhatsApp az egész világon korlátozza az üzenetek továbbosztását

A WhatsApp hasonló rendelkezéseket vezetett be tesztképpen Indiában fél évvel ezelőtt, és úgy tűnik, az ottani tapasztalatokat elég kedvezőnek értékelték ahhoz, hogy most az egész világon élesítsék ezt a korlátozást. Indiában jórészt a WhatsAppon terjesztett rágalmak miatt történtek lincselések és csoportos erőszak a lépést megelőzően.

Eddig is korlátozva volt ugyan mindenkinél az üzenetek forwardolása, de eddig akár hússzor is meg lehetett osztani ugyanazt a posztot. Az intézkedést szimbólumként is értelmezhető módon Jakartában jelentették be. Indonéziában választásokat tartanak áprilisban, és az ellenfelek a chatszolgáltatásokat is intenzíven használják a másik oldal lejáratására. A WhatsApp illetékese elmondta, hogy (nem túl meglepő módon) a forward-korlát jelentősen visszavetette a továbbosztott üzenetek számát, így ez segíti, hogy

a WhatsApp továbbra is a közeli ismerősök közötti személyes kapcsolattartás eszköze maradhasson.

Arról persze nincs szó, hogy ezentúl ne lehetne üzeneteket továbbosztani a WhatsAppon, és egy kis ügyeskedéssel akár ezer embert is elérni velük. Amint a BBC felhívja a figyelmet, akár 256 kontaktot is hozzárendelhetünk egy-egy csoporthoz. Márpedig a csoportoknak továbbküldött üzenet mindössze egy megosztásnak számít.

Így akár 1280 különböző emberhez is eljuttathatjuk ugyanazt a hírt - vagy álhírt.

A címzettek pedig ugyanígy ötször forwardolhatják az üzenetet, akár a végtelenségig.

Bár a nyílt közösségi oldalakon, így a Facebookon és a Twitteren terjesztett álhírek szerepelnek gyakrabban a közösségi médiában, a harmadik világban gyakran a csevegőalkalmazások legalább ilyen fontos szerepet töltenek be a rágalmak terítésében. Az ellenük való küzdelem pedig még nehezebb, hiszen ezek jellemzően végpontok közötti titkosítást használnak, így a szolgáltató nem is lát bele a posztok tartalmába, így szűrni sem képes azokat.