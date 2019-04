Néhány éve készült lézeres térkép segíthet a Notre-Dame újjáépítésében

A tűzoltók megfékezték a párizsi Notre-Dame teljes tetőszerkezetét elpusztító és felbecsülhetetlen károkat okozó tüzet, de a munkájuk még nem ért véget. Közben már gyűjtést is szerveznek, és több felajánlás is érkezett, hogy minél hamarabb újjá tudják építeni a francia főváros egyik legismertebb látványosságát. A rekonstrukcióban rengeteget segíthet Andrew Tallon néhány évvel ezelőtti részletes lézeres ponttérképe – írja az Extreme Tech.

A Notre-Dame építése 1163-ban kezdődőtt, 1345-ben fejezték be. Azóta a történelem során többször is megsérült vagy elhanyagolták, majd többször is felújították. Tallon ezeket a felújítási munkálatokat tanulmányozta, méghozzá úgy, hogy a székesegyházon belül lézereket szerelt állványokra és egy pontfelhőt épített a katedrális minden belső felületének jellemzőivel. Abban az időben az volt a célja, hogy feltárja, milyen felújítási munkálatok zajlottak az épület története során, és hogy a betervezett munkálatok során mihez kell majd várhatóan hozzányúlni.

A munkája során kiderült például, hogy a királyok galériája majdnem 30 centivel eltolódott, pedig ezt a részt az építkezés során nagyjából egy évtizedig pihentették, hogy a föld kellőképpen szilárd legyen. Arra is ő hívta fel a figyelmet, hogy a székesegyház belső oszlopai nem illeszkednek tökéletesen, és hogy a felújítások során az egyház esetleg a meglévő maradványokra épített, ahelyett, hogy új tartóoszlopokkal váltották volna ki a régieket.

Tallon tavaly év végén meghalt, így már nem tud segíteni közvetlenül a felújítást végző szakembereknek, de az egészen biztos, hogy a részletes tanulmánya sokat segít majd abban, hogy egyszer újra a régi fényében tündököljön a Notre-Dame.