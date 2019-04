Beismerte a Samsung, hogy valami nem oké: elhalasztják a félbehajtható telefonjuk piacra dobását

Miután lefújták a készülék promóciós buliját , azt követően, hogy kiderült a Galaxy Fold nem viseli olyan jól a félbehajtást, mint illene neki, most a Samsung a készülék piacra dobását is elhalasztja "határozatlan időre" – számolt be a Verge.

A cég elmondta, azt szeretnék, hogy a vásárlók a lehető legmagasabb szintű élményben részesüljenek, miután megbizonyosodtak róla, hogy az új készülék a megfelelő minőségű, heteken belül bejelentik a piacra dobás új időpontját. A Wall Street Journal értesülései szerint a Fold leghamarabb valamikor májusban kerülhet a polcokra. A Samsung arról értesítette a készüléket előrendelőket, hogy két héten belül pontosítani fogják a kézhez kapás dátumát.

A Samsung arról is beszélt, hogy dolgoznak a kijelző megerősítésén, amennyiben ez komolyabb mérnöki munkát igényel, akár az is kétségessé válhat, hogy a telefon még tavasszal a boltok polcaira kerül.

A tesztek során arról számoltak be, hogy ahol össze kell hajtani a telefont, ott felpúposodott a kijelző, van, akinél be is tört, és olyan videók is kikerültek az internetre, ahol a képernyő egyik fele csak pislákol, mintha kontakthibás lenne. Azt nem tudni, hogy a cég hány újságírónak küldte ki a készüléket, és ebből mennyinél jelentkezett a probléma, azaz nem lehet egyértelműen következtetni, hogy mekkora a baj, de az semmiképpen sem növeli a 600 ezer forintnál is drágább készülék iránti keresletet, ha néhány nap alatt ennyi negatív kritikát kap. Mármint a kialakítása, mert azt meg kell hagyni, hogy a tudásával senkinek sem volt baja, csak hát ezzel senki sem megy sokra, ha közben viszont meghal a kijelző vagy betörik néhány nap használat után.