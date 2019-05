Nem minket hallgat le a Facebook, hanem a digitális avatárunkat

Néhány hónapja az Indexen is olvashattak arról, hogy hiába népszerű az az összeesküvés-elmélet, hogy a Facebook lehallgat minket és az elhangzottak alapján dobálja elénk a reklámokat, valójában a cégnek semmi szüksége nincs erre, mert egyébként is mindent tudnak rólunk.

A Google korábbi alkalmazottja most újabb bizonyítékot dobott be a lehallgatás ellen, egy Los Angeles-i konferencián ugyanis amellett, hogy tapasztalatai alapján tételesen megcáfolta a dolgot, azt is elmondta, hogy az összegyűjtött adatainkból készült digitális avatár annyira élethű, hogy tökéletesen megjósolja az összes beszélgetésünket – írja az ABC.

A Google meg a Facebook szerverein van egy kis vudubaba, ami a te avatárszerű változatod. Semmi szükség nincs arra, hogy lehallgassalak, mert birtokában vagyok az összes létező kattintásnak és lájknak, amit valaha összehoztál, így a vudubabád egyre inkább olyan lesz, mint te

– mondta Tristan Harris, hozzátéve, hogy mindössze arra van szükség, hogy szimulálják a szerveren tárolt digitális profil beszélgetéseit, és anélkül is tudni fogják, miről beszélget az ember, hogy azt valójában hallanák.

Harris egyébként később ennél is tovább ment: mint kiderült, a Google-nél azt kutatta, hogy lehet etikusan befolyásolni kétmilliárd ember gondolatait az alkalmazások pszichológiáján keresztül – itt például olyan dolgokra kell gondolni, mint amikor egy Instagram-lájk miatt dopamin szabadul fel az emberben, vagy mikor szorongani kezd a Gmail értesítéseitől.

Mint mondta, a nagy techcégek már 2013-ban is a felhasználóik idejét lopták különféle módokon, a férfi pont emiatt szállt ki a bizniszből és kezdte el a Time Well Spent mozgalmat, ami ezt az ellopott időt és figyelmet próbálja meg visszaszerezni.

A Facebook disztópiába illő adatgyűjtéséről korábban itt írtunk, a lehallgatós konteót pedig ebben a cikkben szedtük ízekre. Ha ez a kiterjedt adatgyűjtés zavarja, korábban megmutattuk, hogyan tudja letiltani, hogy a Facebook az adatai alapján személyre szabja az ön elé rakott hirdetéseket; mutattunk egy kiegészítőt, amely gátat szab az önről begyűjtött adatfolyamnak; illetve azt is megmutattuk, hogyan tudja felfüggeszteni vagy végleg törölni a Facebook-fiókját.