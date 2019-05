Extrém hőség volt a hétvégén az északi sarkkör közelében

Az utóbbi időben már megszokhattuk, hogy a klímaváltozás hatására egyre gyakrabban borul fel az időjárás, és ott van hőség, ahol fagynak kéne lennie, vagy fordítva. Újabb példát szolgáltatott erre a hétvége, amikor vasárnap Észak-Oroszországban, az északi sarkkör közelében 31 fokot is mértek, miközben ugyanekkor Magyarországnak volt olyan régiója, ahol csak 16 fok volt.

Fotó: meteociel.fr

„A Kelet-európai-síkságon örvénylő ciklon előoldalán tartós délies áramlás alakult ki, így szokatlanul északra is kifejezetten meleg levegő áramlott a mai napon. Ennek eredményeképpen az Urál környékén még az északi sarkkörhöz közel is 30 fok fölé emelkedett a hét utolsó napján a hőmérséklet. A májusi forróság a következő két napban is kitarthat még a térségben” – írta a jelenségről Facebook-bejegyzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Arról, hogy miért állt a feje tetejére az időjárás, és mi magyarázza, hogy néha már az Északi-sarkon is melegebb van, mint nálunk, ebben a cikkben írtunk részletesebben.