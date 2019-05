A gorilláknak szükségük van a telefonodra, de nem szelfizni akarnak vele

Bár a gorillák is tökéletesen pózolnak egy szelfihez, de azért a mobiltelefonokkal visszás a viszonyuk. A telefonok és még egy csomó másik kütyü akkumulátora azt a kobaltot tartalmazza, amit a gorillák élőhelyén bányásznak. A Fővárosi Állatkert erre a környezeti problémára akarja felhívni a figyelmet, így a Gorilla reggelin majdnem egy asztalhoz ültetett embert és emberszabásút.

Romantikus elképzelés, hogy egy gorillával egy tálból cseresznyézhetünk, mert nem nagyon úsznánk meg egy-két pofon nélkül, vagy jobb esetben se tányér, se cseresznye nem lenne előttünk az einstandolás miatt, így az Állatkert sem próbálkozott ezzel. A Főemlősházban a gorillák férőhelyének üvegablakánál állítottak fel asztalokat, mindkettőt ugyanúgy megterítve. Igazi vega menüvel: ananász és eper salátaágyon, banán kölesgolyóval, mézes alma, rizsropogós, zellerszár mártogatós joghurt bundában, zabpehely, gyümölcsé tökkancsóban volt a kínálat.

Az egyik oldalon a mobitelefonos kampányt segítő alapítványok képviselői és szakemberek ültek le, míg a másik oldalon a gorillák foglaltak helyet betartva az étkezésnél is a francia etikettet . Amint nyílt a reteszük, rárontottak a műanyagládákból álló asztalokra, és mindenki rárabolt arra, amit ért. Az egyik nőstény, N'yaounda rutinosan előre rohant, minden asztalról csak a banánt elcsenve. Tudta, a kiállhatatlan természetű hím, Golo mellett nincs esélye. Az ezüst hátú vezér nem is szórakozott sokat, kiválasztott magának egy asztalt, és elhúzta az üvegtől, úgy ült le mellé. A közös reggeliben csak egy másik nőstény, Liesel tűnt közreműködően, egykedvű ínyencként falatozva ült szemben az emberekkel. A gorillaoldalon pillanatok alatt úgy nézett ki a helyszín, mint egy háromnapos házibuli után, de állítólag ők maguk fogják összetakarítani, az elsőre ledobált falatok később még jól jönnek.

Az emberi oldalon nem volt ekkora rumli, és nem is a táplálkozásé volt a főszerep. VIdákovits István, az Főemlősház vezetője elmondta, sajátos egybeesés, hogy a gorillák természetes környezetükben ugyanott élnek, ahol a mobilokhoz szükséges ércek is megtalálhatók. A kobaltot, koltánt, tantált gyakran felszíni bányákban fejtik, ezekhez letarolják az erdőt, amivel szűkül a gorillák élőhelye. Teljesen reménytelennek azért nem látja a helyzetet, egyre több helyen jönnek rá Afrikában is, hogy a turizmus is elég jól jövedelmez. Erős közbiztonság és a szabályok betartatása mellett a hegyvidéki gorillák populációja is megerősödött.

Fotó: Huszti István

Egyelőre nehezen leállíthatónak tűnik a bányászat, de az újrahasznosítás növelésével talán lelassítható. „Egyelőre az a feladatunk, hogy az rögzüljön a köztudatban, hogy a mobiltelefon is visszagyűjthető, nemcsak a PET-palack vagy a papír. Nyilván méretgazdaságossági kérdés, hogy a fémeket használt telefonokból nyerik-e inkább ki inkább bányászatból. De hiszünk abban, hogy egy öngerjesztő folyamat lehet, és egyre nagyobb mennyiség kerül vissza" – mondta Hanga Zoltán az Állatkert szóvivője.

Hanga elmondta, évek óta van már gyűjtőhelyük, de most még nagyobb hangsúly fektetnek, a visszagyűjtésre a Jane Goodall Intézettel közösen indítottak kampányt. Az iskolás csoportoknak versenyt hirdettek, a legtöbb kilónyi telefont begyűjtök belépőket és speciális vezetést nyerhetnek. Hangát meglepte a már behozott mennyiség, de azt is látja, sokan félnek megválni a telefonjuktól. „A többség egyetért a kezdeményezéssel, de aggályaik vannak adatvédelmi szempontból, mert mi van, ha valaki kinyeri a személyes dolgaikat az eldobott telefonokból." Az Állatkertben leadott telefonoknál nem kell ettől tartani, adatvédelmi szempontból is körül van bástyázva a folyamat, és a biztos feldolgozójuk is megvan, nem a majmok fognak velük szelfizni.