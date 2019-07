Az Erste és a Gránit Banknál is elérhető az Apple Pay

Májusban már arról pletykáltak, hogy elérhetővé válhat Magyarországon is az Apple Pay fizetési platform, aztán néhány nappal később az OTP Bank ügyfelei valóban el is kezdhették használni a szolgáltatást. Akkor a bank úgy nyilatkozott, hogy egy ideig egyedül lesznek az Apple Pay támogatásával, de mától a Gránit Bank és az Erste ügyfelei számára is elérhetővé vált az Apple Pay, bár a hivatalos oldalon még mindig csak az OTP Bank által kibocsátott kártyák szerepelnek.

Korábban arról cikkeztek, hogy a CIB Bank még a nyáron, a K&H ügyfelei pedig idén télen vehetik majd igénybe a szolgáltatást, a Budapest Bank ügyfelei pedig a jövő év elején.

Az iPhone és az Apple Pay csak azokban a boltokban működik itthon és külföldön, ahol elfogadnak a kasszánál érintős (NFC-s) bankkártyákat. A Wallet appban lehet hozzáférni a regisztrált kártyához, de nem kell megnyitni az alkalmazást, fizetés előtt elég egy dupla gombnyomással aktiválni a funkciót. Régebbi készülékeken ez a kerek gombbal és az ujjlenyomat leolvasásával történik, az iPhone X-en és későbbi modelleken a bekapcsológombot kell nyomkodni, és arcfelismerés azonosítja a felhasználót.

