Virginiában börtön is járhat a deepfake szexvideókért

Virginia államban módosították a bosszúpornóra vonatkozó törvényeket, és mostantól a deepfake technológiával készült képek és videók is büntethetőek lesznek, akár szabadságvesztéssel is – írja a Digital Trends.

Az ilyen tartalmak nagyon valósághűnek hatnak annak ellenére is, hogy semmi közük a valósághoz. Azaz úgy tűnhet, hogy valaki tett vagy mondott valami olyat, amit valójában soha nem tett. A deepfake szoftverek egyre kifinomultabbak, és egyre nehezebb megmondani, hogy manipulált felvételről van-e szó vagy eredetiről.

Virginia állam a 2014-ben elfogadott bosszúpornóról szóló törvénybe építette most bele a deepfake problémáját is. Ez az a törvény, ami egyértelműen büntethetővé teszi, ha valaki a másik beleegyezése nélkül tesz közzé kompromittáló felvételeket. 2500 dollár büntetéssel vagy akár egy év börtönnel sújtható az, aki meztelen vagy szexuális felvételeket oszt meg egy emberről azért, hogy azzal zaklassa, kényszerítse vagy megfélemlítse – függetlenül attól, hogy a felvétel valódi vagy szerkesztett. A módosítás nem tesz különbséget a deepfake és a klasszikus képalkotó és képmódosító programokkal készült képek között, így ezek miatt is büntethetőek az elkövetők.

A deepfake technológia akkor robbant be a köztudatba, mikor Rihannáról készült egy manipulált, teljesen mesterséges szexvideó, azaz nem kiszivárgott házi videóról volt szó, hanem egy számítógépek által összerakott filmről. Később az egyik pornóoldal fel is ajánlotta a felhasználóiknak, hogy hasonló technológiával gyakorlatilag szerepelhetnek a filmjeikben. Aztán a technológia nagyon gyorsan terjedni kezdett, és hamarosan híres és ismert színésznők kamupornói mellett politikai lejáratások során is megjelentek azok a videók, amik életszerűen úgy állítják be, mintha egy ismert ember mondott volna valami nagyon meglepőt, miközben a mimikája, hangja és persze a mondanivalója is a szoftver alkotása.