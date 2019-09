Elindult a Facebook Dating

Élesedett a Facebook párkereső szolgáltatása, a Facebook Dating. A projektet a tavalyi F8 konferencián jelentették be, és ma indult el az Egyesült Államokban és 19 másik országban.

Az alsó korhatár 18 év, és az alkalmazáson belül egy új fülként jelenik meg, akár a hírfolyam, vagy a csoportok. A Dating külön profilt hoz létre a felhasználóknak, így nem látja majd minden ismerősünk, hogyan ismerkedünk.

A szolgáltatás úgy működik, mint a többi hasonló alkalmazásnál: másokat ajánl nekünk, akiket likeolhatunk, vagy elutasíthatunk. Ha valaki bőbeszédűbb, a profiljukon is kommentálhat egy egyszerű like helyett. A Facebook azt ígéri, nem fog ismerősöket feldobni, csak ha a két felhasználó Secret Crushnak (titkos kiszemeltnek) jelölte egymást. Facebook-ismerősöket és Instagram-követőket is jelölhetünk Secret Crushnak, és értesítést is kapunk, ha ők bejelölnek.

Természetesen a platformba integrálják majd a Facebooktól és az Instagramtól megszokott időkorlátos storykat is. Ezt ugyan külön engedélyezni kell, de a szolgáltatás összeköthető a csoportjainkkal és a bejelölt eseményeinkkel is, így érdeklődés szerint is lehet ismerkedni.

A Facebook biztonságos élményt ígér. A felhasználók tudják blokkolni és némítani egymást, kikapcsolhatják, hogy mások küldhessenek fényképeket, linkeket vagy üzeneteket. Egy egyedi opció, hogy megoszthatjuk a családunkkal vagy barátainkkal egy közelgő randi részleteit, a Messengeren keresztül pedig a jelenlegi helyzetünket, hogy tudják, mikor, hol vagyunk.

A szolgáltatás 2020-ban érkezik Európába.