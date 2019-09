73 évesen szült ikreket egy indiai nő

Az India déli részén lévő Andhra Padesh államban az orvosok sikeresen, császármetszéssel segítették világra a 73 éves asszony ikerlányt. A szülés elmondta a BBC-nek, hogy a gyermekek és anyukájuk jól van. Mindez sajnos nem mondható el az apáról, a 82 éves Sitarama Rajaraóról, aki

gyermekei születése napján sztókot kapott, jelenleg kórházban ápolják.

A kismama, Mangayamma Yaramati és férje szinte egész életükben próbálkoztak a gyermeknemzéssel, számos orvosnál jártak, eredménytelenül. A tradicionális indiai társadalomban a falvak közösségéből kinézik azokat a nőket, akiknek nem születik gyerekük.

Gyermektelen hölgynek neveztek. Az emberek vádló tekintettel néztek rám, mintha csak valami bűnt követtem volna el. A férjem azonban sziklaszilárdan állt mellettem

- mondta el Yaramati a Times of Indiának, aki stigmatizáltnak érezte magát a falujában, és rendszeresen kihagyták a legkülönfélébb társasági eseményekből emiatt. Így nem csoda, hogy a szülés napját élete legszebb pillanatának tartja.

Fotó: Mangayamma Yaramati

Az asszony mesterséges megtermékenyítéssel esett teherbe, a lombikbébiprogram megkezdése után 2 hónappal meg is fogantak az ikrek. A mesterséges megtermékenyítés elvégzése előtt a nőgyógyászuk konzultált kardiológussal és gyermekgyógyásszal is, mielőtt vállalta volna a beavatkozást. Többször beszélt vele pszichológus is, így megbizonyosodtak afelől, hogy mentálisan friss. Egészségi állapota korához képest remek.

Számos indiai nőgyógyász szólalt fel a beavatkozás ellen. A kezelést végző orvos megtagadta, hogy további részleteket áruljon el a folyamatról, az érintettek személyiségi jogaira hivatkozva. Így azt sem árulta el, hogy valóban a házaspár-e a gyermek biológiai szülei. Azt azonban állítja, mindenben betartották a törvényeket.